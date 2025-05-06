Вівторок, 6 Травня, 2025
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Прикордонники та цивільні на Закарпатті переправляли чоловіків за кордон

Денис Молотов
Денис Молотов
Прикордонники та цивільні на Закарпатті переправляли чоловіків за кордон

У Закарпатській області двом правоохоронцям та чотирьом громадянам України повідомлено про підозру у справі про сприяння втечі з України чоловіків шляхом переправлення через державний кордон у невстановлених місцях. Про це 6 травня інформує Офіс Генерального прокурора.

📢 «Фігурантам інкриміновано створення та керівництво злочинною організацією. А також участь у ній та незаконне переправлення осіб через державний кордон України», – йдеться у заяві.

За інформацією слідства, організаторами схеми стали прикордонник і місцевий підприємець. Вони залучили до протиправної діяльності ще одну прикордонницю та трьох цивільних осіб.

☝️ У період із червня 2023 року по серпень 2024 року учасники групи організували переправлення щонайменше 30 військовозобов’язаних чоловіків. За ці послуги вони отримали понад 420 тисяч доларів США.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили комп’ютери, мобільні пристрої та чорнову бухгалтерію.

Наразі всіх шістьох підозрюваних затримано. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

📌 Нагадаємо, раніше працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо ексспівробітниці правоохоронних органів, яка організувала аналогічну схему незаконного вивезення військовозобов’язаних за кордон.

☝️ Також раніше працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо мешканця Миколаєва, який обіцяв вплинути на рішення посадовців місцевого ТЦК та СП та «домовитись» за хабар зі службовцями. У підсумку зловмиснику висунули обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадовців, що ухвалюють рішення у межах виконання державних функцій.

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