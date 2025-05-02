Мешканця Миколаєва судитимуть за спробу «вирішити питання» з ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо мешканця Миколаєва, який обіцяв вплинути на рішення посадовців місцевого ТЦК та СП та «домовитись» за хабар зі службовцями. Про це повідомила пресслужба ДБР у п’ятницю, 2 травня.

Відповідно до матеріалів справи, фігурант разом зі співробітником Миколаївського районного ТЦК та СП вимагав гроші з родичів військовозобов’язаного, якого доправили до центру для перевірки військово-облікових документів.

📢 «Працівники ДБР завершили розслідування щодо мешканця Миколаєва, який зі співробітником Миколаївського РТЦК та СП вимагав гроші з рідних військовозобов’язаних. Обвинувальний акт направлено до суду», – мовиться у повідомленні ДБР.

Поки родичі чекали результату, до них підійшов цивільний чоловік і запропонував за $4500 «вирішити питання» з посадовцями ТЦК, аби їх родича звільнили та відпустили додому.

У підсумку зловмиснику висунули обвинувачення в одержанні неправомірної вигоди за вплив на посадовців, що ухвалюють рішення у межах виконання державних функцій.

🧾 Справу кваліфіковано за:

– ч. 2 ст. 28

– ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

📌 Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

☝️ Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловік «придбав» третю дитину, щоби легально виїхати за кордон. А на кордоні зі Словаччиною було затримано киянина, який видавав себе за нігерійця.

👉 Також раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань завершило досудове слідство щодо начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП. Посадовець умисно сприяв уникненню призову окремими військовозобов’язаними.