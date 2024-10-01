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СУСПІЛЬСТВО

Прикордонники спіймали чоловіків з Донеччини, які через гори намагались втекти з України

Денис Молотов
Денис Молотов
Прикордонники спіймали чоловіків з Донеччини, які через гори намагались втекти з України

Вранці 30 вересня мукачівським прикордонникам вдалось затримали двох молодих чоловіків, які намагалися втекти з України шляхом незаконного перетину українсько-румунського кордону у Карпатах. Про це у вівторок, 1 жовтня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Обом затриманим чоловікам по 25 років, вони є мешканцями Донеччини, а свій шлях до Румунії з України вони прокладали самостійно через гори. Проте перший сніг, що випав того дня, став для них несподіванкою, і через суворі погодні умови вони добряче замерзли.

📢 «Самостійно проклавши собі маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску, спритники чотири доби без належного одягу, взуття та спорядження блукали високогір’ям. До різких перепадів температури, поганої видимості, а тим паче до першого снігу в останній день вересня донеччани готові не були. За 500 метрів до кордону прикордонники помітили “туристів” і доправили їх до місця обігріву», – йдеться у повідомленні.

Після затримання на обох чоловіків було складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП щодо спроби незаконного перетину державного кордону. Прикордонники наголосили, що нинішні погодні умови в горах є вкрай небезпечними: низькі температури, сильний вітер, сніг і густий туман можуть становити серйозну загрозу для життя.

Прикордонники спіймали чоловіків з Донеччини, які через гори намагались втекти з України Прикордонники спіймали чоловіків з Донеччини, які через гори намагались втекти з України

Того ж ранку у Карпатах впав перший сніг. Користувачі з України в соцмереж активно ділилися фотографіями засніжених схилів Драгобрату та полонини Пожижевської на Чорногірському хребті в Івано-Франківській області.

Прикордонники спіймали чоловіків з Донеччини, які через гори намагались втекти з України

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що двоє чоловіків намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину кордону з Польщею. Вони спробували перестрибнути паркан після того, як обіцяний «переправник» не з’явився на зустріч. В результаті львівські прикордонники затримали обох порушників.

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