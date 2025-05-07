Прикордонники схопили безпритульного ТікТок-блогера та не випустили з України

Прикордонники поблизу українсько-молдовського кордону схопили 26-річного львів’янина. Чоловік вже довгий час намагався виїхати з України за станом здоров’я і, цього разу, спробував втекти з України шляхом перетину державного кордону у невстановленому місці. Про це повідомила пресслужба Чернівецького прикордонного загону.

Як відомо з відкритих джерел, це чоловік, який виріс сиротою в дитячому будинку у селищі Шептицьке. Після досягнення повноліття, він переїхав до Львова. Нині його знають як безпритульного Тікток-блогера зі Львова, на ім’я Василь.

Останні роки він продавав квіти в центрі міста та перебував у списку на отримання житла. Нещодавно почав знімати блоги в TikTok, здобувши певну популярність. У своїх відео Василь часто з’являвся у постійному образі, де має довге волосся та різноманітний одяг довільного крою. Як він пояснював, через надмірну вагу та вади зі здоров’ям, йому саме у такому одязі комфортно себе відчувати.

Василь вже не вперше намагався виїхати за кордон, пояснюючи це проблемами зі здоров’ям. Проте, як з’ясувалось, не мав усіх необхідних документів. Тож за останній тиждень кілька разів отримував офіційні відмови на легальний перетин кордону.

Цього разу він вирішив оминути пункт пропуску та дістатись до Швейцарії в пошуках кращого життя.

📢 «Учора надвечір один із нарядів відділу «Кельменці» Чернівецького прикордонного загону затримав порушника, який прямував до кордону в незвичному образі. Довговолоса особа в жіночому вбранні пішки прямувала в бік Молдови. Наблизившись, прикордонники помітили в неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину. Під час спілкування і перевірки документів охоронці кордону з’ясували, що насправді ця особа є 26-річним жителем Львівської області. Мандрівник зізнався, що мав намір незаконно, поза пунктом пропуску, потрапити на територію Молдови, а нарядився в жіноче, щоб не привертати зайвої уваги», – написали прикордонники.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину кордону (статті 202 та 204-1 КУпАП).

📹 Відео затриманого, яке опублікував блогер Андрій Кушнір, було знято п’ять днів тому після однієї з попередніх спроб перетину кордону в офіційний спосіб.

☝️ Також раніше було повідомлено, що в Закарпатській області двом правоохоронцям та чотирьом громадянам України повідомлено про підозру у справі про сприяння втечі з України чоловіків шляхом переправлення через державний кордон у невстановлених місцях.