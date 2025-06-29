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Протести в Белграді переросли у сутички

Денис Молотов
Денис Молотов
Протести в Белграді переросли у сутички

Ввечері 28 червня в столиці Сербії, Белграді, розпочалися масові акції протесту, організовані за участі студентських спільнот та опозиційних сил. Як передає місцеве видання Blic, центральною вимогою мітингарів стало проведення дострокових парламентських виборів.

Демонстрації швидко набули агресивного характеру. Між протестувальниками та правоохоронцями спалахнули сутички, внаслідок чого поліція вдалася до застосування сльозогінного газу й світлошумових гранат. У відповідь на це деякі з мітингарів почали кидати у силовиків піротехніку та різні предмети, намагаючись прорвати поліцейське оточення.

🚫 Вулиця Князя Мілоша, яка веде до Піонерського парку, була повністю заблокована, як і вулиця Короля Мілана, що пролягає до будівлі президентської адміністрації. Правоохоронці розділили натовп на три частини і почали відтісняти учасників протесту.

За попередніми даними, щонайменше двох чоловіків затримали на бульварі Короля Александра. Кількість постраждалих наразі уточнюється.

☝️ Варто нагадати, що протестний рух набрав обертів ще восени минулого року, коли в місті Нові-Сад обвалився відремонтований навіс залізничного вокзалу. Тоді трагедія забрала життя 16 людей, а громадськість звинуватила владу в корупції та безвідповідальному підході до реалізації інфраструктурних проєктів.

Саме студенти університетів стали основною рушійною силою загальнонаціонального спротиву. Вони неодноразово закликали владу піти на поступки й оголосити дострокові вибори, однак президент Сербії Александар Вучич і його партія «Сербська прогресивна партія» відхилили цю вимогу.

📢 За словами представників влади, учасники протестів начебто мали намір «спровокувати насильство» під час великого суботнього мітингу.

☝️ Також нагадаємо, що Литовська Республіка офіційно повідомила Організацію Об’єднаних Націй (ООН) про свій намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

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