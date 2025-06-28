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Литва виходить з конвенції про міни через російську загрозу

Денис Молотов
Денис Молотов
Литва виходить з конвенції про міни через російську загрозу

Литовська Республіка офіційно повідомила Організацію Об’єднаних Націй (ООН) про свій намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Про це в п’ятницю, 27 червня, оголосив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі X (колишній Twitter).

У своєму дописі він наголосив, що ухвалене рішення не було легким для країни, однак викликане безпековими реаліями сучасної Європи:

📢 «Це рішення було непростим в ухваленні. Але ми не маємо ілюзій — росія є довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи», – зазначив очільник литовської дипломатії.

За словами Будріса, в умовах гібридної агресії та небезпеки на східних кордонах НАТО Вільнюс змушений шукати всі доступні шляхи для забезпечення ефективної оборони держави. Він наголосив, що балтійська країна залишає за собою право використовувати будь-які засоби для захисту своїх громадян і кожного дюйма території Північноатлантичного альянсу:

📢 «Литва використає усі засоби для захисту свого народу та кожного дюйму території НАТО».

⚖️ Водночас міністр підкреслив, що цей крок не означає відмови від міжнародного права.

📢 «Ми залишаємося відданими принципу відповідальної оборони та міжнародному гуманітарному праву, включно із захистом цивільного населення», — підсумував Будріс.

📉 Оттавська конвенція, відома також як Конвенція про заборону протипіхотних мін, була підписана в 1997 році. Вона забороняє розробку, виробництво, накопичення та використання протипіхотних мін. Литва, як і більшість країн-членів ЄС та НАТО, тривалий час залишалася учасником цієї угоди.

⚠️ Однак, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в регіоні, низка держав ухвалила рішення про вихід з конвенції. Раніше аналогічні кроки здійснили Латвія та Фінляндія.

⚠️ Нещодавно стало відомо, що і Польща планує відмовитися від зобов’язань, передбачених Оттавською конвенцією. Це ще один сигнал про кардинальну зміну підходів до оборонної політики в країнах Східної Європи.

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