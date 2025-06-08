Неділя, 8 Червня, 2025
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Про три дні неволі в ТЦК без води та їжі розповів колишній військовий

Денис Молотов
Денис Молотов
Про три дні неволі в ТЦК без води та їжі розповів колишній військовий

У Чернівецькій області співробітники територіального центру комплектування (ТЦК) незаконно затримали та утримували протягом трьох діб бойового медика Романа Замрія, відомого за позивним «Йода». Про це він повідомив 7 червня на своїй сторінці у Facebook.

☝️ За словами медика, все сталося 4 червня поблизу Хотина на блокпосту. Там один із представників ТЦК взяв документи нібито для перевірки, після чого попросив підвезти його до будівлі військкомату. Біля входу він забрав у Замрія телефон, пояснивши, що хоче передати фото документів, але зник, і більше його не було видно.

📢 «На порозі військкомату він попросив телефон, щоб занести туди дані, куди переслати фотографії (документів про наявність права на відтермінування – ред.), але одразу забрав телефон і зник. Цього працівника я більше ніколи не бачив. Вийшов офіцер і сказав, що повезе на ВЛК, поки вони розглядають моє право на відтермінування, при чому повторював, що все добре, просто проведуть ВЛК і віддадуть документи, бо підстави їм достатні», – написав Замрій.

За словами чоловіка, ВЛК пройшло в неприйнятних умовах та «було цирком». Лікар не мав доступу до його електронної медичної картки. Після «огляду» його перевезли до кімнати з ґратами, схожої на підвал, де двері були зачинені на замок іззовні.

📢 «Кімната побита, смердюча і дихати нічим. Вона не відрізнялась від підвалу. Далі – неволя. На жодні запитання відповідей нема», – розповів Замрій.

На зауваження, що фото документів, які дають право на відтермінування, є в його телефоні, Замрію кілька днів відповідали, що «немає телефону, отже немає документів».

Протягом перших 24 годин він і ще двоє затриманих залишались без їжі та води. Представники ТЦК продовжували відмовлялись визнавати документи про відтермінування, посилаючись на відсутність телефону, у якому були фото цих документів.

📢 «Зі мною був ще офіцер. Він майор, служив в авіації з 2014 по 2019 роки. У нього було відношення до авіаційної бригади. Він просив зв’язатись з ними. Вони приїдуть і заберуть до себе, але ні. В тому ТЦК мали план і його дотримувались», – зазначив Замрій. За його словами, цього майора навіть били у нього на очах.

📢 «Ніщо не відрізняло тих три дні від полону в росії», – підсумував медик.

✅ Лише після перевезення до військової частини ситуація змінилася: офіцер частини був шокований поведінкою представників ТЦК, які намагалися мобілізувати людину з офіційною відстрочкою, ще й без телефону.

📌 Роман Замрій – бойовий медик, який з 2014 року добровольцем брав участь у бойових діях. Після повномасштабного вторгнення знову повернувся на фронт, рятував поранених від Херсона до Бахмута. За даними Суспільного і Радіо Свобода, він врятував щонайменше 700 українських воїнів.

📢 «Я не все написав, повірте, далеко не все, що я бачив за ці 3 дні! І ви можете закрити мені рот і позбавити голосу, але це був один з останніх голосів у вашу підтримку, ви не той голос закрили, бо я підтримував вас! Можливо тому я все ще не можу відійти від шоку», – додав Замрій.

🏅 У липні 2023 року він повернувся до цивільної медицини. Сам виховує трьох дітей. Указом Президента від 22 січня 2024 року нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

❗ Нагадаємо, у травні цього року у Вінниці стався схожий інцидент. Чоловіка побили на пункті збору ТЦК, відео інциденту потрапило у соцмережі й викликало резонанс.

Ситуація з Романом Замрієм вкотре ставить питання про неприпустимі дії представників ТЦК, які суперечать законодавству та підривають довіру до мобілізаційних процесів.

☝️ Також нагадаємо, що у Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, група з близько сотні рішуче налаштованих громадян протидіяла співробітникам ТЦК та СП.

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