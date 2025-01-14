Про наслідки нічної атаки на росії розповіли в СБУ – ЗМІ

Сили оборони України спільно з СБУ успішно реалізували спеціальну операцію на території росії, завдавши ударів по низці важливих об’єктів. Зокрема, під удар потрапили хімкомбінати, нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та склади з паливом на аеродромі Енгельс. Цю інформацію підтвердило джерело в СБУ, повідомляє “Інтерфакс-Україна” у вівторок,14 січня.

📢 «Було вражено: Алексинський хімічний комбінат (Тульська обл. на росії). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу. Склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі Енгельс (Саратовська обл. на росії). Дрони СБУ досягли цілей, “бавовна” палає досі», – зазначив співрозмовник.

Крім того, були атаковані Саратовський нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа, та Брянський хімічний завод.

📢 «Зафіксовано прямі влучання ракет по об’єкту і велику пожежу з подальшими детонаціями», – уточнив представник СБУ.

Джерело також наголосило: «СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожих військових об’єктах і підприємствах, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад із боєприпасами, НПЗ, нафтобаза або хімзавод – це болючий удар по спроможності рф вести війну в Україні».

☝️ Нагадаємо, цієї ночі дрони атакували низку стратегічно важливих об’єктів на росії, серед яких знову опинилася нафтобаза в Енгельсі. На росію – Саратові, Енгельсі, Казані, Брянську та Тулі – було завдано ударів по об’єктах військово-промислового комплексу (ВПК).

Керівник ЦПД підкреслював, що «невідомі дрони продовжують літати по рф», і додав, що «кучно прилітає в різних регіонах росії».