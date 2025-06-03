ППО України знищила 75 зі 112 ворожих дронів Shahed

У ніч на 3 червня сили протиповітряної оборони України ліквідували 75 зі 112 російських ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

📢 «З 23:30 2 червня російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по території України. Удару завдано 112 БпЛА типу “Shahed” та безпілотниками-імітаторами з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і Чауда (окупований Крим)», — йдеться в повідомленні.

☝️ Повітряний напад відбивали силами авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп (МВГ), підрозділів РЕБ та безпілотних систем Сил оборони України.

📌 Станом на 09:00 вівторка, 3 червня, підтверджено знешкодження 75 безпілотників типу «Shahed» та інших типів:

60 збито засобами вогневого ураження;

15 втрачені або пригнічені за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Основними напрямками масованої атаки стали Чернігівська, Харківська, Сумська, Полтавська, Одеська та Донецька області.

💥 Влучання зафіксовано у 11 локаціях, інформація щодо наслідків уточнюється.

☝️ Нагадаємо, що внаслідок удару дронів по поштовому терміналу у передмісті Харкова виникла масштабна пожежа.

👉 Також під час атаки в Одесі постраждали п’ятеро людей, зайнявся склад з продуктами, пошкоджені житлові будинки та легкові автомобілі. На допомогу вогнеборцям залучили пожежного робота Magirus Wolf R1. Цей пристрій дистанційного керування значно підвищує безпеку рятувальників. Як пояснили в ДСНС: «Цей помічник дуже спрощує нашу роботу, адже він не боїться вогню, диму чи високої температури».