Одеса зазнала чергової атаки: пʼятеро поранених, згоріли склади й авто

У ніч проти середи, 3 червня, Одеса зазнала чергової масованої атаки російських ударних безпілотників типу «Shahed». Унаслідок обстрілу постраждали мирні мешканці та об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА та рятувальники ДСНС України.

📢 «Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!», — закликав уночі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

🕒 О 3:00 в місті оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу «шахедів», які наближалися з акваторії Чорного моря.

💥 Вже близько 03:25 у місті пролунали потужні вибухи — працювала система ППО. Моніторингові ресурси попереджали про наближення до Одеси 15 ворожих дронів-камікадзе.

🕓 О 03:43 зафіксовано повторні вибухи. За даними «Суспільного», після ударів у місті виникла масштабна пожежа.

📢 «Під ранок ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками», — повідомив Кіпер. Внаслідок удару зайнявся склад із продуктами харчування. Також пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі.

Пʼятеро людей дістали поранення. Один з постраждалих — у лікарні в стані середньої тяжкості. Іншим медики надали допомогу на місці.

📢 У ДСНС уточнили: «росія знову атакувала Одесу. Постраждали 4 людини. За різними адресами спалахнули пожежі, наймасштабніша — в складських приміщеннях із продуктами харчування. Також у приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки».

Для ліквідації наслідків атаки залучили 72 рятувальники та 22 одиниці техніки від ДСНС. Ще 12 людей і 3 одиниці техніки надали добровольці, Нацгвардія й міські служби.

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🤖 На допомогу вогнеборцям залучили пожежного робота Magirus Wolf R1. Цей пристрій дистанційного керування значно підвищує безпеку рятувальників.

📢 Як пояснили в ДСНС: «Цей помічник дуже спрощує нашу роботу, адже він не боїться вогню, диму чи високої температури».

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☝️ Також нагадаємо, що вранці 3 червня російські війська завдали удару по Сумах з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) дальньої дії. За офіційною інформацією, у місті було зафіксовано п’ять прямих влучань, які призвели до численних руйнувань і жертв серед мирного населення.