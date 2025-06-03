Росіяни атакували поштовий термінал під Харковом

У передмісті Харкова внаслідок російської атаки безпілотниками спалахнула масштабна пожежа на території поштового термінала. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
📢 «Після удару дронів сталася масштабна пожежа. Загорілись дві складські будівлі та контейнери на площі близько 3000 квадратних метрів», — зазначили у ДСНС.
Для гасіння були залучені пожежні підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і загиблих.
📌 Протягом минулої доби ворог завдавав ударів по семи населених пунктах Харківської області, активно застосовуючи різні види озброєння:
-
-
- 17 некерованих авіаційних ракет;
- 17 авіабомб КАБ;
- 18 ударних БпЛА «Герань-2»;
- 4 дрони «Шахед»;
- 1 БпЛА (тип уточнюється);
- 1 FPV-дрон.
-
🔺 Загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення:
-
-
- У Куп’янську поранено чотирьох жінок (55, 60, 61, 62 років) і чоловіка 59 років.
- У Ківшарівці загинули жінки 62 та 64 років.
- У Балаклії загинув 31-річний чоловік, поранення отримав 38-річний місцевий мешканець.
-
⚠️ Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано в кількох районах області:
-
-
- у Харківському районі знищено поштову інфраструктуру;
- у Куп’янському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль і будівлю ліцею;
- в Ізюмському районі зруйновано житло та три об’єкти підприємництва.
-
💢 За останню добу в зоні бойових дій відбулося 142 бойові зіткнення.
▪️ На Харківському напрямку противник тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та поблизу Довгенького.
▪️ На Куп’янському напрямку російські сили здійснили сім штурмових спроб поблизу населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай — усі атаки були відбиті.
📌 Нагадаємо, в ніч на 3 червня російські війська атакували Чернігів «шахедами». Зафіксовані численні руйнування, є постраждалі.
📌 Також внаслідок атаки безпілотників в Одесі постраждали п’ятеро людей, зайнявся склад з продуктами, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.