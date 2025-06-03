Росіяни атакували поштовий термінал під Харковом

У передмісті Харкова внаслідок російської атаки безпілотниками спалахнула масштабна пожежа на території поштового термінала. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📢 «Після удару дронів сталася масштабна пожежа. Загорілись дві складські будівлі та контейнери на площі близько 3000 квадратних метрів», — зазначили у ДСНС.

Для гасіння були залучені пожежні підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і загиблих.

📌 Протягом минулої доби ворог завдавав ударів по семи населених пунктах Харківської області, активно застосовуючи різні види озброєння:

17 некерованих авіаційних ракет; 17 авіабомб КАБ; 18 ударних БпЛА «Герань-2»; 4 дрони «Шахед»; 1 БпЛА (тип уточнюється); 1 FPV-дрон.



🔺 Загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення:

У Куп’янську поранено чотирьох жінок (55, 60, 61, 62 років) і чоловіка 59 років. У Ківшарівці загинули жінки 62 та 64 років. У Балаклії загинув 31-річний чоловік, поранення отримав 38-річний місцевий мешканець.



⚠️ Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано в кількох районах області:

у Харківському районі знищено поштову інфраструктуру; у Куп’янському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль і будівлю ліцею; в Ізюмському районі зруйновано житло та три об’єкти підприємництва.



💢 За останню добу в зоні бойових дій відбулося 142 бойові зіткнення.

▪️ На Харківському напрямку противник тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та поблизу Довгенького.

▪️ На Куп’янському напрямку російські сили здійснили сім штурмових спроб поблизу населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай — усі атаки були відбиті.

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📌 Нагадаємо, в ніч на 3 червня російські війська атакували Чернігів «шахедами». Зафіксовані численні руйнування, є постраждалі.

📌 Також внаслідок атаки безпілотників в Одесі постраждали п’ятеро людей, зайнявся склад з продуктами, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.