Вівторок, 3 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Росіяни атакували поштовий термінал під Харковом

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни атакували поштовий термінал під Харковом

У передмісті Харкова внаслідок російської атаки безпілотниками спалахнула масштабна пожежа на території поштового термінала. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📢 «Після удару дронів сталася масштабна пожежа. Загорілись дві складські будівлі та контейнери на площі близько 3000 квадратних метрів», — зазначили у ДСНС.

Для гасіння були залучені пожежні підрозділи ДСНС та місцева пожежна команда. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і загиблих.

📌 Протягом минулої доби ворог завдавав ударів по семи населених пунктах Харківської області, активно застосовуючи різні види озброєння:

      • 17 некерованих авіаційних ракет;
      • 17 авіабомб КАБ;
      • 18 ударних БпЛА «Герань-2»;
      • 4 дрони «Шахед»;
      • 1 БпЛА (тип уточнюється);
      • 1 FPV-дрон.
🔺 Загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення:
      • У Куп’янську поранено чотирьох жінок (55, 60, 61, 62 років) і чоловіка 59 років.
      • У Ківшарівці загинули жінки 62 та 64 років.
      • У Балаклії загинув 31-річний чоловік, поранення отримав 38-річний місцевий мешканець.
⚠️ Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано в кількох районах області:
      • у Харківському районі знищено поштову інфраструктуру;
      • у Куп’янському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль і будівлю ліцею;
      • в Ізюмському районі зруйновано житло та три об’єкти підприємництва.
💢 За останню добу в зоні бойових дій відбулося 142 бойові зіткнення.

▪️ На Харківському напрямку противник тричі намагався атакувати в районі Вовчанська та поблизу Довгенького.
▪️ На Куп’янському напрямку російські сили здійснили сім штурмових спроб поблизу населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай — усі атаки були відбиті.

📌 Нагадаємо, в ніч на 3 червня російські війська атакували Чернігів «шахедами». Зафіксовані численні руйнування, є постраждалі.

📌 Також внаслідок атаки безпілотників в Одесі постраждали п’ятеро людей, зайнявся склад з продуктами, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

ППО України знищила 75 зі 112 ворожих дронів Shahed

ВІЙНА

На фронті найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

ПОДІЇ

В Австрії обмежили медстрахування для українців під тимчасовим захистом

СУСПІЛЬСТВО

СБУ втретє вдарила по Кримському мосту: операцію провели під водою

ВАЖЛИВО

Ваучери на навчання: що це та хто може отримати

ОСВІТА

Microsoft звільнила ще сотні працівників, мільярдні інвестиції в ШІ

ТЕХНОЛОГІЇ

В Узбекистані засудили чоловіка, який воював у складі російської армії проти України

ПОДІЇ

Одеса зазнала чергової атаки: пʼятеро поранених, згоріли склади й авто

ВАЖЛИВО

На росії вибух на моторному заводі у Заволжі: є постраждалий

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"