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ППО України знищила 61 ворожий дрон під час масованої атаки рф

Денис Молотов
Денис Молотов
ППО України знищила 61 ворожий дрон під час масованої атаки рф

У ніч з 3 на 4 червня російські війська здійснили масштабну атаку по території України, випустивши 95 ударних безпілотників типу «Shahed». Про це 4 червня повідомили у Повітряних силах ЗСУ, зазначивши, що противник також застосовував безпілотники-імітатори різних типів.

Атака розпочалася о 22:40 3 червня. Запуск ворожих дронів зафіксували з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Основними напрямками удару стали Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Донецька області.

ППО України знищила 61 ворожий дрон під час масованої атаки рф🛡️ До відбиття повітряної атаки залучалися підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та системи боротьби з безпілотниками.

📢 «Станом на 09:00 середи, 4 червня, силами ППО знищено 61 безпілотник. З них 36 збито вогневими засобами ураження, ще 25 – подавлені або втрачені завдяки РЕБ», – йдеться в офіційному зведенні.

🚨 Попри ефективну роботу протиповітряної оборони (ППО), зафіксовані влучання у семи локаціях України. Деталі наслідків уточнюються.

☝️ Нагадаємо, що раніше, в ніч на 4 травня, російські війська вже здійснювали комбіновану атаку по Харкову та його околицях. Тоді внаслідок обстрілу виникли пожежі, були зруйновані будівлі, одна людина отримала поранення. Атака тривала півтори години — з 02:29 до 03:57. Ворог задіяв дві ракети та девʼять дронів-камікадзе типу «Шахед». Один із них не вибухнув, решта — влучили по різних цілях.

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