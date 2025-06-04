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Нічна атака по Харкову: постраждала інфраструктура, житлові будинки

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака по Харкову: постраждала інфраструктура, житлові будинки

У ніч на середу, 4 червня, росія здійснила комбіновану атаку на Харків, використавши ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілу зафіксовано численні влучання, є поранений. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба ДСНС України.

За словами Терехова, ракети влучили у Новобаварський район міста:

📢 «Внаслідок влучання по місту є постраждалий у Новобаварському районі», — написав він у Telegram.

Через кілька хвилин Синєгубов уточнив деталі:

📢 «На цю хвилину за допомогою до лікарів звернувся один постраждалий внаслідок ворожого “прильоту” в Новобаварському районі Харкова. Медики надають 30-річному чоловіку всю необхідну допомогу».

Пізніше Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрону поблизу багатоповерхівок і приватного сектору в тому ж районі.

📢 «Внаслідок “прильоту” ворожого БпЛА спалахнув приватний будинок у Новобаварському районі. Інформація про постраждалих наразі уточнюється», — підтвердив Синєгубов.

Атака тривала півтори години — з 02:29 до 03:57. Ворог задіяв дві ракети та девʼять дронів-камікадзе типу «Шахед». Один із них не вибухнув, решта — влучили по різних цілях.

Всього постраждало щонайменше сім локацій:
      • цех цивільного підприємства;
      • інше підприємство — масштабна пожежа, постраждав 30-річний чоловік, медики стабілізували його стан;
      • СТО, що зайнялося після влучання;
      • приватний будинок, гараж і флігель — знищені вогнем; ще сім будинків поруч пошкоджені;
      • дах складського приміщення;
      • вигоріла трава на площі 600 м², пошкоджено електромережу;
      • виявлено один не розірваний дрон «Шахед».

До ліквідації наслідків залучено всі служби міста: енергетики, водоканал, ремонтники, волонтери. Роботи виконувались оперативно та злагоджено.

🧯 ДСНС України також підтвердила масштаб атаки:

📢 «Внаслідок масованої ворожої атаки на Харківщину сталися руйнації будівель та пожежі. Вночі ворог завдав комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову та передмістю. За різними адресами сталися пожежі».

У Новобаварському районі Харкова горіли виробничі й складські приміщення, СТО та житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

🔥 У селі Циркуни Харківського району також зафіксовано пожежу в житловому будинку на площі 250 м². За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Роботу на місцях продовжують підрозділи ДСНС та піротехнічні служби. Пожежі ліквідовуються, триває розбір завалів та обстеження місць влучань.

☝️ Також нагадаємо, що на території Чернігівської області російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

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