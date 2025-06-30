Понеділок, 30 Червня, 2025
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Повітряні сили формують новий тип підрозділів ППО

Денис Молотов
Денис Молотов
Повітряні сили формують новий тип підрозділів ППО

Україна формує нові підрозділи Повітряних сил, які спеціалізуватимуться на протидії ворожим безпілотникам (БпЛА) у глибині країни. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Deutsche Welle.

Повітряні сили формують новий тип підрозділів ППО☝️ Головне озброєння таких підрозділів — дрони-перехоплювачі, здатні виявляти та знищувати російські «Шахеди» навіть на великих висотах.

За його словами, російські БПЛА маневрують, летять на великих швидкостях і часто залишаються недосяжними для традиційних засобів вогневого ураження.

📢 «Останнім часом російська федерація відправляє дрони на висоту близько двох кілометрів. Тому нашим мобільним підрозділам стає все складніше перехоплювати дрони Shahed. Коли дрони літають нижче, їх можна побачити і збити. Спочатку їх виявляють акустично, потім візуально та за допомогою тепловізійних камер і прицільних приладів. Відкривати вогонь по них ефективно лише тоді, коли дрон летить на висоті до кілометра», — пояснив Ігнат.

🚀 Тому Повітряні сили розгортають нові формування, які захищатимуть міста дронами-перехоплювачами, водночас здійснюється підготовка пілотів для керування цими апаратами.

📢 «Ми формуємо нові підрозділи для покриття міст у глибині країни системами протиповітряної оборони, оснащеними дронами-перехоплювачами, а також навчаємо пілотів дронів», — додав Ігнат.

Серед українських розробників, які вже продемонстрували успіх у цій сфері, — організація Wild Hornets, чиї дрони Sting успішно перехоплювали «Shahed» і «Gerbera».

Також співпрацю з українськими військовими налагодив німецький стартап Tytan Technologies, який проводить польові випробування власних моделей.

Повітряні сили формують новий тип підрозділів ППО📉 Як зазначають у Силах безпілотних систем України, одна ракета ППО може коштувати до 1 мільйона доларів, у той час, як безпілотник-перехоплювач — лише 5000 доларів.

Експерти наголошують, що масове використання дронів-перехоплювачів дозволить ефективно закривати небо над тиловими регіонами без виснаження ракетних арсеналів.

☝️ Нагадаємо, Кабмін 11 червня ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення мобільних груп ППО. Основна мета проєкту — посилення спроможностей ППО шляхом залучення добровольців із територіальних громад, які об’єднаються в окремі групи для протидії повітряним загрозам, насамперед ударам безпілотників.

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