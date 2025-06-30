Повітряні сили формують новий тип підрозділів ППО

Україна формує нові підрозділи Повітряних сил, які спеціалізуватимуться на протидії ворожим безпілотникам (БпЛА) у глибині країни. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Deutsche Welle.

☝️ Головне озброєння таких підрозділів — дрони-перехоплювачі, здатні виявляти та знищувати російські «Шахеди» навіть на великих висотах.

За його словами, російські БПЛА маневрують, летять на великих швидкостях і часто залишаються недосяжними для традиційних засобів вогневого ураження.

📢 «Останнім часом російська федерація відправляє дрони на висоту близько двох кілометрів. Тому нашим мобільним підрозділам стає все складніше перехоплювати дрони Shahed. Коли дрони літають нижче, їх можна побачити і збити. Спочатку їх виявляють акустично, потім візуально та за допомогою тепловізійних камер і прицільних приладів. Відкривати вогонь по них ефективно лише тоді, коли дрон летить на висоті до кілометра», — пояснив Ігнат.

🚀 Тому Повітряні сили розгортають нові формування, які захищатимуть міста дронами-перехоплювачами, водночас здійснюється підготовка пілотів для керування цими апаратами.

📢 «Ми формуємо нові підрозділи для покриття міст у глибині країни системами протиповітряної оборони, оснащеними дронами-перехоплювачами, а також навчаємо пілотів дронів», — додав Ігнат.

Серед українських розробників, які вже продемонстрували успіх у цій сфері, — організація Wild Hornets, чиї дрони Sting успішно перехоплювали «Shahed» і «Gerbera».

Також співпрацю з українськими військовими налагодив німецький стартап Tytan Technologies, який проводить польові випробування власних моделей.

📉 Як зазначають у Силах безпілотних систем України, одна ракета ППО може коштувати до 1 мільйона доларів, у той час, як безпілотник-перехоплювач — лише 5000 доларів.

Експерти наголошують, що масове використання дронів-перехоплювачів дозволить ефективно закривати небо над тиловими регіонами без виснаження ракетних арсеналів.

☝️ Нагадаємо, Кабмін 11 червня ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення мобільних груп ППО. Основна мета проєкту — посилення спроможностей ППО шляхом залучення добровольців із територіальних громад, які об’єднаються в окремі групи для протидії повітряним загрозам, насамперед ударам безпілотників.