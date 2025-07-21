Повітряна атака: рф випустила по Україні понад 400 дронів і 24 ракети

В ніч на 21 липня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку під час повномасштабної війни, застосувавши 24 ракети різних типів та 426 дронів, зокрема ударні «Shahed» і дрони-імітатори різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:30 ранку Сили оборони знищили або подавили 224 повітряні цілі, серед яких:
- 200 ударних БпЛА типу «Shahed»;
- Усі 24 ракети, більшість із яких — збиті, решта — подавлені РЕБ або локаційно втрачені.
Ще понад 200 дронів-імітаторів не досягли цілей — ймовірно, їх подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
🔻 Що саме запускала рф:
- 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (з неба над Тамбовською обл.);
- 4 крилаті ракети «Калібр» (з Чорного моря);
- 1 крилату ракету «Іскандер-К» (район Міллєрово, рф);
- 14 крилатих ракет Х-101 (з Саратовської обл.).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи (МВГ) та БпЛА Сил оборони України.
📌 Зафіксовано:
- 23 «Shahed’и» влучили у цілі в трьох локаціях;
- Ще 12 локацій — місця падіння збитих дронів.
📌 Наслідки атаки:
- У Києві постраждали 6 районів, одна людина загинула, щонайменше семеро поранені.
- У Харкові сталося 12 влучань «шахедів», зокрема по цивільній інфраструктурі.
- В Івано-Франківську зафіксовано найпотужнішу атаку за весь час війни.
🔁 Зазначається, що ее одна з найбільших повітряних атак за час вторгнення, як за масштабами, так і за складністю повітряної оборони.