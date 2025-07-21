Повітряна атака: рф випустила по Україні понад 400 дронів і 24 ракети

В ніч на 21 липня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку під час повномасштабної війни, застосувавши 24 ракети різних типів та 426 дронів, зокрема ударні «Shahed» і дрони-імітатори різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:30 ранку Сили оборони знищили або подавили 224 повітряні цілі, серед яких:

200 ударних БпЛА типу « Shahed » ;

; Усі 24 ракети, більшість із яких — збиті, решта — подавлені РЕБ або локаційно втрачені.

Ще понад 200 дронів-імітаторів не досягли цілей — ймовірно, їх подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

🔻 Що саме запускала рф:

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 « Кинджал » (з неба над Тамбовською обл.);

(з неба над Тамбовською обл.); 4 крилаті ракети « Калібр » (з Чорного моря);

(з Чорного моря); 1 крилату ракету « Іскандер-К » (район Міллєрово, рф);

(район Міллєрово, рф); 14 крилатих ракет Х-101 (з Саратовської обл.).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи (МВГ) та БпЛА Сил оборони України.

📌 Зафіксовано:

23 « Shahed’и » влучили у цілі в трьох локаціях ;

; Ще 12 локацій — місця падіння збитих дронів.

📌 Наслідки атаки:

У Києві постраждали 6 районів , одна людина загинула, щонайменше семеро поранені .

постраждали , одна людина загинула, щонайменше . У Харкові сталося 12 влучань « шахедів » , зокрема по цивільній інфраструктурі.

сталося , зокрема по цивільній інфраструктурі. В Івано-Франківську зафіксовано найпотужнішу атаку за весь час війни.

🔁 Зазначається, що ее одна з найбільших повітряних атак за час вторгнення, як за масштабами, так і за складністю повітряної оборони.