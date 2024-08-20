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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Повідомлено про підозру колаборантам Сватового, Сєвєродонецька та Слов’яносербська – СБУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено про підозру колаборантам Сватового, Сєвєродонецька та Слов’яносербська - СБУ

На підставі матеріалів Служби безпеки України (СБУ) до відповідальності буде притягнуто ще чотирьох осіб, які під керівництвом окупаційної влади здійснюють управління незаконними «муніципальними утвореннями» на Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області у вівторок, 20 серпня.

Серед колаборантів, яким СБУ повідомила про підозру, є так званий «перший заступник» та «заступник голови адміністрації Сватівського муніципального округу лнр».

На початку 2024 року окупаційна влада призначила на ці посади місцевого підприємця, який раніше займався ремонтом автотранспорту. Також було призначено колишню чиновницю, яка обіймала посаду заступниці голови Сватівської РДА.

Крім того, у фокусі розслідування опинилися «перший заступник голови адміністрації Слов’яносербського муніципального округу» та «заступник голови адміністрації міського округу Сєвєродонецька».

Перший з цих зловмисників розпочав співпрацю з окупаційною владою задовго до початку повномасштабної війни. Другого було направлено окупантами з Луганська наприкінці 2023 року для посилення кадрів сєвєродонецьких колаборантів.

Досудове розслідування щодо цих осіб триває, а матеріали обвинувачення стосовно їхніх керівників уже перебувають на розгляді в суді.

Згідно з частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України, за колабораційну діяльність їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі заходи здійснюються співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Повідомлено про підозру колаборантам Сватового, Сєвєродонецька та Слов’яносербська - СБУ

👉 Нагадаємо, раніше підозру у колабораціонізмі повідомлено Службою безпеки України (СБУ) п’ятьом особам – ворожим поплічникам, які були обрані до так званої «народної ради лнр» за результатами фейкових «виборів», організованих російськими загарбниками на території тимчасово окупованої Луганщини у вересні 2023 року.

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