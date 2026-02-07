Субота, 7 Лютого, 2026
Постачання боєприпасів Україні: Пентагон виявив порушення контрактів

Денис Молотов
Постачання боєприпасів Україні: Пентагон виявив порушення контрактів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

США планують застосувати фінансові санкції до оборонних компаній Northrop Grumman та Global Military Products у зв’язку із суттєвими затримками постачання боєприпасів, призначених для України. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на результати аудиту Міністерства оборони США.

☝️ Наразі остаточний розмір штрафних санкцій ще обговорюється, однак генеральний інспектор Пентагону рекомендує стягнути з підрядників 1,1 млн доларів.

📦 Згідно з перевіркою, частина боєприпасів була доставлена в Україну із затримкою до 18 місяців, що суттєво перевищує контрактні строки.

📄 Контракти з Northrop Grumman та Global Military Products було укладено у січні 2022 року. Вони передбачали постачання різних видів боєприпасів і бойових систем упродовж п’ятирічного періоду.

Аудит генерального інспектора охопив сім контрактів загальною вартістю 1,9 млрд доларів. За результатами перевірки встановлено, що за п’ятьма з них армія США не отримала боєприпаси, призначені для подальшої передачі Україні.

Крім того, боєприпаси на суму 907 млн доларів досі залишаються недоставленими. Частину цього замовлення можуть скасувати, тоді як іншу частину — реалізувати пізніше, після перегляду умов.

У Сполучених Штатах наголошують, що мають намір посилити контроль за виконанням оборонних контрактів, притягувати підрядників до відповідальності та застосовувати санкції у разі порушень.

🛠️ Міністр війни США Піт Геґсет раніше анонсував реформування системи оборонних закупівель, а також жорсткішу реакцію на затримки у виконанні критично важливих поставок.

Нагадаємо, торік видання Axios повідомляло, що експорт американської зброї на понад 5 млрд доларів для союзників по НАТО та України було відтерміновано через шатдаун у США.

Водночас пізніше стало відомо, що реалізація програми PURL здійснюється без перерв, попри бюджетні та організаційні труднощі.

