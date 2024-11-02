Понад 200 перевізників відключено від системи «Шлях» через втечу чоловіків з України

Державна прикордонна служба України повідомила, що вже 223 перевізники були відключені від системи «Шлях». За офіційною інформацією: через виявлені схеми незаконного виїзду за кордон та втечу з України чоловіків призовного віку.

У ДПСУ пояснили, що з початку введення воєнного стану в Україні система «Шлях» використовувалася для нелегальних схем виїзду. За її допомогою військовозобов’язані чоловіки виїжджали за кордон як водії, проте не поверталися.

📢 «З початку запровадження в Україні військового стану у нелегальних схемах використовувалася система “Шлях”. За такими схемами чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися до країни. За порушення військовозобов’язаних правил перетину державного кордону Укртрансбезпека з початку повномасштабного вторгнення в Україну відключила від системи “Шлях” 223 перевізники, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби України», – зазначили в прикордонній службі.

За даними ДПСУ, лише з початку 2024 року до правоохоронців надійшло понад 2 тисячі повідомлень, що стосуються незаконного переправлення людей за кордон і підробки документів. За результатами розгляду цих справ суди вже винесли понад 220 вироків, з них близько 100 випадків пов’язані з незаконним перевезенням через кордон.

З початком широкомасштабної агресії рф на території України введено заборону на виїзд чоловіків призовного віку. В країні відбувається постійна посилена мобілізація. Дозволено виїжджати лише певним категоріям громадян, які мають відповідні підстави.