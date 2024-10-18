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ВІЙНА

П’ятеро працівників комунальних служб постраждали у Херсоні від дрону рф

Денис Молотов
Денис Молотов
П’ятеро працівників комунальних служб постраждали у Херсоні від дрону рф

У Херсоні п’ятеро працівників комунальних служб отримали поранення внаслідок атаки російського безпілотника (дрона). Про це заявив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко в п’ятницю, 18 жовтня.

📢 «До однієї з херсонських лікарень доправлено одразу 5 постраждалих внаслідок атаки ворожого дрона. Рашисти скинули вибухівку на працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби у Дніпровському районі міста», — повідомив Мрочко у своєму телеграм-каналі.

За даними медиків, у постраждалих чоловіків, віком від 24 до 47 років, зафіксовано мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

В обласній адміністрації уточнили, що постраждалі отримали поранення кінцівок та тулуба. Усі п’ятеро були оперативно доставлені до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

☝️ Крім того, 14 жовтня під час обстрілу Херсона було пошкоджено будівлю обласної організації Українського Червоного Хреста.

📌 Раніше Нікопольщина, Дніпропетровська область, знову опинилась під черговою атакою зі сторони російських окупантів, внаслідок чого постраждали вагітна жінка та 4-річний хлопчик.

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