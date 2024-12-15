Неділя, 15 Грудня, 2024
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Поблизу Львова сталася масштабна ДТП: багато жертв

Денис Молотов
Денис Молотов
Поблизу Львова сталася масштабна ДТП: багато жертв

На автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська неподалік села Чижиків Львівського району сталася масштабна аварія за участю вантажівки, легкового автомобіля та мікроавтобуса. Трагедія забрала життя семи людей, ще троє отримали травми. Про це повідомило управління Нацполіції у Львівській області в неділю, 15 грудня.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнення сталося о 5:30 ранку за участю автомобіля BMW, автопоїзда DAF та мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

📢 «Від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей – пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter, дані яких уточнюються», – повідомили в поліції.

Крім того, травм зазнали троє людей:

      • 45-річний водій вантажівки;
      • 39-річний кермувальник мікроавтобуса;
      • 23-річна пасажирка Mercedes Sprinter.

Усі постраждалі були терміново госпіталізовані до лікарень Львова.

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група та криміналісти. За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.

☝️ Нагадаємо, що на Львівщині нещодавно сталася ще одна трагедія — пішохід потрапив під колеса трьох автомобілів і загинув на місці.

📌 Також у Дніпрі під час смертельної аварії загинула 10-річна дівчинка, а ще четверо людей, серед яких двоє малолітніх дітей, зазнали серйозних травм.

📌 Раніше повідомлялось, що в Києві сталася аварія за участі вантажівки «Газель» та маршрутного таксі, внаслідок якої постраждали декілька людей.

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