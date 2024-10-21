У Києві сталась аварія маршрутки з вантажівкою, загинула пасажирка

У Києві сталася аварія за участі вантажівки «Газель» та маршрутного таксі, внаслідок якої постраждали декілька людей. Про це повідомила столична поліція.

📢 «За попередніми даними, водій автомобіля “Газель” на великій швидкості в’їхав у маршрутне таксі “Атаман”, в якому перебували пасажири», – зазначили правоохоронці.

Інцидент стався у Києві на вулиці Вадима Гетьмана в Солом’янському районі. На місце події прибули патрульні, слідчі та медичні працівники для надання допомоги постраждалим.

Телеграм-канал «Київ Оперативний» повідомив, що вантажівка зіткнулася з задньою частиною маршрутки №421 на повній швидкості. Внаслідок цього зіткнення рух на вулиці Гетьмана був ускладнений. Київпастранс попередив про затримки тролейбусів №22к, 27, 30, 42, які курсують цією ділянкою.

Пізніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) уточнила, що в результаті аварії постраждало дев’ять людей, семеро з яких були госпіталізовані.

📢 «Рятувальники деблокували жінку, яку затиснуло на пасажирському сидінні в маршрутному транспорті, та водія вантажівки», – зазначили в столичній адміністрації.

❗Оновлену інформацію надали в поліції Києва

Кореспондентка Суспільного з посиланням на медичних працівників повідомила, що загальна кількість постраждалих становила одинадцять осіб. Серед них була 72-річна пасажирка, яка загинула по дорозі до лікарні.

Правоохоронці з’ясували, що водій «Газелі», 70-річний чоловік, скоїв наїзд на маршрутку «Атаман», яка стояла на зупинці і здійснювала посадку-висадку пасажирів.

Інформацію про ДТП у Києві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що одна з травмованих пасажирок – 72-річна жінка померла дорогою до медичного закладу.

Відповідно до даних «Драгера», водій «Газелі» не перебував у стані алкогольного сп’яніння. З його слів, у вантажного автомобіля відмовили гальма.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Києві перебуває Міністр оборони Сполучених Штатів Америки, Ллойд Остін, з неплановим візитом.