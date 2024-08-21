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Після атаки росіян на Харківщині під завалами сільради опинились люди

Денис Молотов
Денис Молотов
Після атаки росіян на Харківщині під завалами сільради опинились люди

Російська армія здійснила артилерійський удар по адмінбудівлі в селищі Козача Лопань, що належить до Дергачівської громади на Харківщині. Про це повідомив у Telegram начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко в середу, 21 серпня.

За його словами, внаслідок денного обстрілу російські окупанти зруйнували адмінбудівлю. Наразі на місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що атака була спрямована безпосередньо на будівлю сільської ради, під завалами якої опинилися троє людей.

📢 «Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо: під завалами знаходяться троє людей. На місці працюють всі профільні служби. Є загроза повторних ударів», – повідомив Синєгубов.

👉 Нагадаємо, 21 серпня у Київській області було зафіксовано пошкодження через падіння уламків російських дронів.

📌 Загалом у ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької області, керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 з повітряного простору Курської області, а також 69 ударних безпілотників.

📌 Також 6 серпня була зафіксована чергова ворожа атака на Харківщині. Російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер», внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації.

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