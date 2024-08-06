Удар по центру Харкова: російські окупанти вдарили ракетою

Харків знову опинився під ворожим обстрілом. Російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер», внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі у вівторок, 6 серпня.

«Удар у Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку потрапили “Іскандером”. Медики надали допомогу щонайменше п’ятьом цивільним. Дві жінки госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно», – написав Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок ворожого удару ракетою постраждали поліклініка, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. На місці події працюють правоохоронці, які фіксують черговий злочин армії рф.

📌 Нагадаємо, 1 серпня росія знову атакувала Харківську область. Внаслідок удару о 05:13 по с. Новоосинове Куп’янського району було пошкоджено гараж, автомобіль та два приватних будинки. Є загиблий. Також о 00:15 російські окупанти вдарили ракетою по Ізюму, внаслідок чого постраждала 58-річна жінка.

📌 Також 2 серпня російський дрон атакував автобус із людьми у Дергачівській громаді Харківської області. В результаті ворожої атаки постраждали шість цивільних людей. П’ятеро з них – у середньому стані, одна людина – у тяжкому. Усі постраждалі – працівники-будівельники.

👉 Також раніше повідомлялось, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час телемарафону зазначив, що присутність російських окупантів в Харківській області буде питанням часу.