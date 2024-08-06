Вівторок, 6 Серпня, 2024
27.6 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОУдар по центру Харкова: російські окупанти вдарили ракетою
ВАЖЛИВО

Удар по центру Харкова: російські окупанти вдарили ракетою

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти вдарили ракетою по центру Харкова
Харківська ОВА: росіяни вдарили ракетою по центру Харкова

Харків знову опинився під ворожим обстрілом. Російські окупанти вдарили ракетою «Іскандер», внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі у вівторок, 6 серпня.

«Удар у Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку потрапили “Іскандером”. Медики надали допомогу щонайменше п’ятьом цивільним. Дві жінки госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно», – написав Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок ворожого удару ракетою постраждали поліклініка, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. На місці події працюють правоохоронці, які фіксують черговий злочин армії рф.

📌 Нагадаємо, 1 серпня росія знову атакувала Харківську область. Внаслідок удару о 05:13 по с. Новоосинове Куп’янського району було пошкоджено гараж, автомобіль та два приватних будинки. Є загиблий. Також о 00:15 російські окупанти вдарили ракетою по Ізюму, внаслідок чого постраждала 58-річна жінка.

📌 Також 2 серпня російський дрон атакував автобус із людьми у Дергачівській громаді Харківської області. В результаті ворожої атаки постраждали шість цивільних людей. П’ятеро з них – у середньому стані, одна людина – у тяжкому. Усі постраждалі – працівники-будівельники.

👉 Також раніше повідомлялось, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час телемарафону зазначив, що присутність російських окупантів в Харківській області буде питанням часу.

Окупанти вдарили ракетою по центру Харкова
Харківська ОВА: росіяни вдарили ракетою по центру Харкова
Окупанти вдарили ракетою по центру Харкова
Харківська ОВА: росіяни вдарили ракетою по центру Харкова
Попередня стаття
ЮНЕСКО допоможе провести археологічні дослідження на постраждалих територіях Каховської дамби
Наступна стаття
Власниця агрофірми Луганщини причетна до вивезення зерна на росію
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Табель 5-9 класів на 7 сторінок: МОН затвердило Рекомендації

ОСВІТА

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти посилили атаки на Торецькому напрямку

ПОДІЇ

Наслідки удару по російській авіабазі Морозовськ. Фото

ВІЙНА

Росіяни скинули вибухівку з БпЛА на людей у Херсоні

ВІЙНА

Власниця агрофірми Луганщини причетна до вивезення зерна на росію

КРИМІНАЛ

ЮНЕСКО допоможе провести археологічні дослідження на постраждалих територіях Каховської дамби

ПОДІЇ

Скандального суддю Князєва нарешті звільнили з посади

СУСПІЛЬСТВО

У центрі Києва масштабна ДТП за участю трамваїв, є постраждалі

ПОДІЇ

На тимчасово окупованій Луганщині масштабні пожежі – МВА

ЛУГАНЩИНА

Національне військове меморіальне кладовище: на якому етапі роботи з облаштування та з якого матеріалу виготовлятимуться надгробки

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: [email protected]

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"