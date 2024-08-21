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Наслідки атаки російських дронів на Київщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки атаки російських дронів на Київщині

На Київщині зафіксували падіння уламків російських дронів, збитих під час чергової спроби окупантів атакувати українську територію. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко у середу, 21 серпня, внаслідок атаки були зафіксовані деякі пошкодження.

«Ворог продовжує атакувати нашу область ударними дронами. Повітряна тривога тривала всю ніч та ранок понад 9 годин», – зазначив Кравченко.

За його словами, влучань у критичну чи житлову інфраструктуру на Київщині не зафіксовано, і жертв немає. Однак, через падіння уламків російських дронів був пошкоджений приватний будинок, стався обрив лінії електромереж.

Також повідомляється, що в одному з районів області сталася пожежа трав’яного настилу, яку вдалося оперативно загасити.

«Більша частина уламків ворожих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості», – додав Кравченко.

Оперативні групи продовжують працювати над ліквідацією наслідків цієї повітряної атаки.

📌 Раніше повідомлялося, що російські війська намагалися атакувати Київ дронами типу “шахед”, але всі вони були знищені на підступах до столиці України.

📌 Крім того, вночі 21 серпня над Вінницькою областю було збито чотири “шахеди”, уламки яких пошкодили цивільні об’єкти та житлові будинки.

👉 Нагадаємо, в селищі Малокатеринівка на Запоріжжі російські війська завдали удару по дитячому кафе, п’ятеро людей отримали поранення.

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