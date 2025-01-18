Перша в історії перемога України зі скелетону на чемпіонаті світу U-20

Ярослав Лавренюк здобув перемогу чемпіонаті на світу U-20 серед молоді, що відбувся у швейцарському Санкт-Моріці. Золота медаль стала історичною подією для України, адже це перше досягнення такого рівня в дисципліні скелетону. Про це повідомляє «Суспільне. Спорт» у суботу, 18 січня.

У першому заїзді Лавренюк продемонстрував четвертий результат на старті (5,05 секунди), але завершив дистанцію на другій позиції. У другому спробі йому вдалося покращити розгін до 5,01 секунди та подолати трасу швидше, забезпечивши собі підсумкову перемогу. Загальний час українського спортсмена склав 2:18,70 хвилини.

Особливо важливим є те, що 17-річний Лавренюк став найкращим у віковій категорії U-20, підтвердивши свій високий рівень майстерності. Його відрив від найближчого суперника, латвійця Емілса Індріксона, становив лише 0,02 секунди. На третьому місці фінішував представник Швейцарії Валентино Бафф.

Інші українські скелетоністи – Владислав Клименко, Леонід Ткачук та Антон Ковальчук – посіли місця у другій десятці. Відомо, що Лавренюк вперше розпочав сезон на рівні провідної серії, а 15-річний Клименко виступив на п’ятому етапі Кубка світу у латвійській Сігулді.

📌 Окрім цього, варто зазначити, що норвезький біатлоніст Йоханнес Бе оголосив про намір завершити свою спортивну кар’єру після сезону 2024/25.

☝️ Також раніше було повідомлено, що Еліна Світоліна стала першою українською тенісисткою, першою представницею країни, яка здобула 100 перемог на турнірах серії Великого шлему.