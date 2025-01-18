Субота, 18 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСПОРТ
СПОРТ

Перша в історії перемога України зі скелетону на чемпіонаті світу U-20

Денис Молотов
Денис Молотов
Перша в історії перемога України на чемпіонаті світу U20 зі скелетону

Ярослав Лавренюк здобув перемогу чемпіонаті на світу U-20 серед молоді, що відбувся у швейцарському Санкт-Моріці. Золота медаль стала історичною подією для України, адже це перше досягнення такого рівня в дисципліні скелетону. Про це повідомляє «Суспільне. Спорт» у суботу, 18 січня.

Перша в історії перемога України на чемпіонаті світу U20 зі скелетонуУ першому заїзді Лавренюк продемонстрував четвертий результат на старті (5,05 секунди), але завершив дистанцію на другій позиції. У другому спробі йому вдалося покращити розгін до 5,01 секунди та подолати трасу швидше, забезпечивши собі підсумкову перемогу. Загальний час українського спортсмена склав 2:18,70 хвилини.

Особливо важливим є те, що 17-річний Лавренюк став найкращим у віковій категорії U-20, підтвердивши свій високий рівень майстерності. Його відрив від найближчого суперника, латвійця Емілса Індріксона, становив лише 0,02 секунди. На третьому місці фінішував представник Швейцарії Валентино Бафф.

Інші українські скелетоністи – Владислав Клименко, Леонід Ткачук та Антон Ковальчук – посіли місця у другій десятці. Відомо, що Лавренюк вперше розпочав сезон на рівні провідної серії, а 15-річний Клименко виступив на п’ятому етапі Кубка світу у латвійській Сігулді.

📌 Окрім цього, варто зазначити, що норвезький біатлоніст Йоханнес Бе оголосив про намір завершити свою спортивну кар’єру після сезону 2024/25.

☝️ Також раніше було повідомлено, що Еліна Світоліна стала першою українською тенісисткою, першою представницею країни, яка здобула 100 перемог на турнірах серії Великого шлему.

Попередня стаття
Світоліна – перша українка, яка виграла 100 матчів на турнірах Грендслем
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Від початку доби майже 90 бойових зіткнень, на Покровському напрямку найбільше спроб ворога потіснити ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА

Херсонщина під ворожими обстрілами: росіяни вбили трьох людей

ВІЙНА

Викрито мережу агентів фсб, які коригували ракетні удари по Україні

ПОДІЇ

Зрадникам, що служать ворогу в «Луганській митниці», загрожує ув’язнення

КРИМІНАЛ

«Обмежено придатні» українці можуть опинитися «в розшуку»

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: 95% американців не підтримують Україну – опитування Трампа в X

СТОПФЕЙК

На росії в Калузькії області уражено нафтобазу – Генштаб

ВІЙНА

Чергова нафтобаза росіян горить та палає під Тулою – ЗМІ

ВІЙНА

Ракетний удар по Києву: названо кількість жертв

ВІЙНА

На фронті 174 бої за добу: майже половина – на Покровському напрямку

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип