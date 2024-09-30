Перед Законом відповідатимуть «депутати» окупаційного «парламенту лнр»

Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази щодо ще трьох осіб – ворожих поплічників, які брали участь у незаконних виборах, організованих кремлем у вересні 2023 року. Вони увійшли до складу так званого «парламенту лнр». Всі вони є членами правлячої партії країни-окупанта «єдіная росія». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Слідчі повідомили про підозру Ігорю Рябушкіну, «депутату народного совєта лнр», який підтримує російську окупацію з 2014 року. Крім «депутатської» діяльності, він очолює «федерацию профсоюзов лнр». Цю окупаційну структуру російські загарбники використовують для впливу на трудові колективи під час фейкових «виборів» та «референдумів».

Також до суду передано обвинувальні акти щодо двох інших псевдодепутатів – Івана Санаєва та Олега Коваля. Обидва вже тривалий час співпрацюють з російськими загарбниками, будучи членами попередніх складів «парламенту лнр». Злочинці приймали юридично нікчемні «нормативні акти», вигідні окупаційній владі.

Ці особи активно сприяють зміцненню окупаційного режиму та підтримують російську армію, яка скоює військові злочини на українській землі.

Вони відповідатимуть за колабораційну діяльність за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, що передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі всі троє перебувають у розшуку. Розслідування проводилось головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

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