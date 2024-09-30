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ЛУГАНЩИНА

З посади очільника Севєродонецької МВА звільнено Стрюка

Денис Молотов
Денис Молотов
З посади очільника Севєродонецької МВА звільнено Стрюка

Шостий президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Стрюка з посади начальника Севєродонецької військової міської адміністрації (МВА), а на його місце призначив Олексія Харченка. Відповідні укази №101/2024-рп та №102/2024-рп оприлюднено на офіційному сайті глави держави в понеділок, 30 вересня.

Поки що відсутня інформація про попередню діяльність Харченка. Однак у державних реєстрах згадується людина з такими ж даними — Олексій Андрійович Харченко. Ця людина обіймає посаду директора ТОВ «Інноваційні системи безпеки».

Наразі Севєродонецьк, як і більшість територій Луганської області, перебуває під окупацією росії.

З посади очільника Севєродонецької МВА звільнено СтрюкаЗ посади очільника Севєродонецької МВА звільнено Стрюка

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Верховна Рада затвердила постанову щодо перейменування 327 населених пунктів та районів по всій країні. За це рішення проголосували 281 народний депутат. Сєвєродонецьк під російською окупацією, але відтепер матиме нову назву – Сіверськодонецьк.

📌 Також, за словами Стрюка, в окупованому Сєвєродонецьку було помічено саморуйнування багатоповерхових, колись житлових, будинків. Їх окупанти нещадно обстрілювали під час штурму та захоплення міста. Про це 27 березня повідомляв голова Сєвєродонецької МВА.

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