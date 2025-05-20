Демографічна криза в Україні: молодь масово виїжджає

Повномасштабне вторгнення рф призвело до серйозного загострення демографічної ситуації в Україні, зокрема до значного скорочення кількості молоді. Про це йдеться у проєкті урядової концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України: покоління стійкості – 2030».

📊 Згідно з даними Держстату, на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 9,969 млн молодих людей. Це становило 24,3% загальної кількості населення. Проте, за оцінками Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, до 2024 року ця цифра зменшилася до 7,654 млн осіб.

📉 Прогноз на найближчі роки не оптимістичний: до 2030 року чисельність молоді може скоротитися ще більше — до 7,587 млн. Така динаміка, застерігають експерти, загрожує як демографічною втратою, так і соціальними наслідками для держави.

📢 «Втрата зв’язку з молоддю за кордоном та на окупованих територіях без належної інтеграції загрожує формуванням покоління, що не ідентифікує себе як частину українського суспільства», — зазначається у концепції.

📌 Наразі понад 600 тисяч молодих людей віком від 18 до 29 років проживають у тимчасово окупованих районах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Зафіксовано зростання впливу російської інформаційної та освітньої політики на цих територіях.

📉 Паралельно триває відтік молоді за кордон. Згідно з соціологічним дослідженням Info Sapiens, проведеним у 2024 році на замовлення ПРООН, лише 58% української молоді заявили про намір залишитися в країні.

☝️ Частка молодих біженців, які планують повернутися до України, впала з 66% у 2023 році до 32% у 2024-му. Водночас частка тих, хто категорично не бажає повертатися, зросла з 6% до 19%.

📌 Раніше директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова повідомила, що чисельність населення на підконтрольній уряду території України наразі може становити близько 31,5 млн осіб.

👉 Також повідомлялось, що за результатами дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», 32% українців віком від 16 до 35 років бажають виїхати. За умов, якби мали таку можливість. Водночас 45% опитаних висловили небажання залишати країну.