Лісовий: Виїзд випускників за кордон не є масовим, але така тенденція є

В Україні фіксується зростання кількості випускників, які після школи виїжджають на навчання за кордон. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у коментарі для «Інтерфакс-Україна» 27 травня.

📢 «Я не сказав би, що це масово, але тенденція така є. Безумовно, у нас є низка задумок, як пом’якшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози», – зазначив Лісовий.

За словами міністра, головним чинником виїзду залишається безпекова ситуація в країні. Війна змушує частину родин обирати навчання для дітей за кордоном.

Оксен Лісовий також висловив підтримку позиції віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова щодо необхідності забезпечити кожну українську дитину, яка повертається з-за кордону, місцем у навчальному закладі незалежно від рівня знань.

📢 «Більше того, місця для українських дітей, які будуть повертатися із-за кордону, є. Сьогодні ми маємо дуже багато недоукомплектованих шкіл. Школи із задоволенням забирають собі дітей. Тут взагалі немає проблеми, це абсолютно правильна політика», – наголосив міністр.

☝️ Він додав, що така практика не лише забезпечує повернення дітей до освітньої системи України, а й позитивно впливає на ситуацію у школах, де все частіше бракує учнів.

Також нагадаємо, що три ключові цілі та пріоритети у сфері освіти озвучив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час конференції «Освіта нової України», що відбулася 27 травня. Раніше Кабінет міністрів також схвалив законопроєкт «Про професійну освіту».