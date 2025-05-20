Вівторок, 20 Травня, 2025
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Парламент Угорщини вдруге проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду

Денис Молотов
Денис Молотов
Парламент Угорщини вдруге проголосував за вихід з Міжнародного кримінального суду

Угорські парламентарі повторно підтримали рішення про припинення участі країни в Міжнародному кримінальному суді (МКС). Про це повідомило видання Telex у вівторок, 20 травня.

За вихід із суду МКС проголосували 134 депутати, проти висловилися 37, ще семеро утримались.

Виступаючи з відповідною заявою, міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто повідомив, що найближчим часом Будапешт офіційно сповістить про це рішення генерального секретаря ООН.

📢 «Ми не будемо поєднувати своє ім’я з такою несерйозною та політично мотивованою діяльністю суду. Тому й подали до парламенту пропозицію про вихід з МКС», — підкреслив Сіярто.

Міністр заявив, що в останні тижні робота суду викликала «серйозні суперечки». Серед прикладів, які навів глава МЗС, — ордери на арешт лідерів ХАМАС, які вже загинули, а також міжнародний ордер на ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу. За словами Сіярто, це свідчить про те, що МКС, на думку уряду, перетворився на політично вмотивовану інституцію.

📌 Вперше парламент Угорщини проголосував за вихід країни з МКС 29 квітня. А ще раніше, 3 квітня, про намір вийти зі складу суду оголосив уряд. Це відбулось у день візиту прем’єра Ізраїлю до Будапешта, попри наявність міжнародного ордера на його арешт.

У відповідь на такі дії Будапешта керівництво Міжнародного кримінального суду висловило «глибоку стурбованість».

⚠️ Водночас остаточне припинення участі Угорщини у МКС ще не набуло чинності. Відповідно до статті 127 Римського статуту, вихід держави з юрисдикції суду набуває чинності лише через 12 місяців після офіційного повідомлення генеральному секретарю ООН. Таким чином, наразі Угорщина зобов’язана продовжувати співпрацю з МКС.

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