Кардинал із США став Папою Римським: нове ім’я — Лев XIV

Habemus Papam: у Ватикані обрали нового Папу Римського — ним став 68-річний американський кардинал Роберт Прево, який прийняв ім’я Лев XIV. Про це офіційно повідомили ввечері 8 травня, після того, як над Сикстинською капелою здійнявся білий дим, передає видання VaticanNews.

☝️ Після завершення голосування конклаву, на балконі собору Святого Петра з’явився кардинал-протодиякон Домінік Мамберті. Він традиційно виголосив латинське «Habemus Papam», а далі — повне ім’я нового понтифіка: «Reverendissimum Dominum Robertum Franciscium Prevost», після чого — нове ім’я, яке обрав Папа — Лев XIV.

❗ Тисячі вірян, які чекали на площі Святого Петра, зустріли новину оплесками. Новий понтифік з’явився перед натовпом менше ніж за годину після обрання — це передбачено традицією.

👤 Кардинал Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року в Чикаго (США). Відомий як куріальний кардинал і августинець, він очолював Августинський орден протягом 12 років. У 2023 році Папа Франциск призначив його головою Дикастерії у справах єпископів — одного з найвпливовіших відомств у Ватикані.

Прево підтримував помірковані підходи Франциска щодо ключових реформ:

▪️ виступав за допуск розлучених та повторно одружених католиків до Святого Причастя;

▪️ обережно схвалював ідею дозволити священикам благословляти одностатеві пари.

Його часто називали «компромісною фігурою» в очах кардиналів — здатною поєднати консервативне і реформаторське крило Католицької церкви.

У цьогорічному конклаві брали участь 133 кардинали з 71 країни. Голосування тривало два дні: перша спроба 7 травня завершилася чорним димом, а 8 травня вранці теж не принесла результатів. Вирішальне голосування відбулося увечері того ж дня.

🔔 У момент обрання Лева XIV над капелою здійнявся білий дим, що традиційно сигналізує про обрання Папи. Сигнал супроводжував дзвін собору Святого Петра, який з 2005 року використовується для уникнення непорозумінь.

📜 Традиція сигналізувати про рішення конклаву за допомогою диму бере початок із ХІХ століття. Білий дим (fumata bianca) означає обрання нового понтифіка, тоді як чорний (fumata nera) — що рішення ще не прийнято.

📚 Для довідки:

▪️ У 2013 році Папу Франциска обрали на п’ятий тур голосування, процес тривав два дні.

▪️ У 2005 році Бенедикта XVI — після чотирьох голосувань.

▪️ У 1978 році Івана Павла II обрали на третій день після восьми раундів.

🕊 Ім’я Лев XIV новообраного Папи стало несподіваним, адже останній Папа з таким іменем, Лев XIII, правив понад століття тому — з 1878 по 1903 рік. Його ім’я часто асоціюється з соціальними енцикліками та модернізацією Церкви.