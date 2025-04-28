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Папа Франциск пожертвував свої гроші в’язниці для неповнолітніх

Денис Молотов
Денис Молотов
Папа Франциск пожертвував свої гроші в'язниці для неповнолітніх

Папа Римський Франциск незадовго до смерті пожертвував майже всі свої заощадження на підтримку в’язниці для неповнолітніх у Римі. Про це у неділю, 27 квітня, повідомило видання The Economist.

За даними джерела, понтифік передав близько 200 тисяч євро (225 тисяч доларів) для погашення іпотеки на макаронну фабрику, яка функціонує при закладі для неповнолітніх.

📢 «Справжнє місце його церкви знаходиться на узбіччі суспільства», — повідомляє видання суть послання Франциска, яке супроводжувало благодійну пожертву.

Відомо, що аргентинець Хорхе Маріо Бергольйо народився 17 грудня 1936 року. Після обрання главою Римсько-католицької церкви 13 березня 2013 року він прийняв ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассизького — засновника ордену францисканців.

Ще у 1992 році, після посвячення в єпископи, Бергольйо відмовився від розкішних апартаментів, пересувався громадським транспортом і самостійно готував їжу.

На початку цього тижня Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска, який помер 21 квітня вранці після тривалої хвороби. Згідно з останньою волею понтифіка, його поховано не у Ватикані, а у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

📢 «Могила має бути простою, без прикрас, з єдиним написом — Franciscus (Франциск)», — йдеться у повідомленні видання.

Причиною смерті предстоятеля Святого престолу, згідно з висновками лікарів, став інсульт та незворотний серцево-судинний колапс.

Прощання з Папою Франциском відбулося 26 квітня у Ватикані. Церемонію відвідали близько 250 тисяч осіб, серед яких понад 60 глав держав та урядів.

☝️ Нагадаємо, у суботу на площі Святого Петра пройшла заупокійна Літургія та прощання з Папою Франциском. Окрім прочан, попрощатися з понтифіком прибули численні світові лідери. Після Літургії труну перевезли до базиліки Санта-Марія-Маджоре для поховання.

За даними МВС Італії, участь у церемонії взяли щонайменше 400 тисяч людей, які зібралися як на площі Святого Петра, так і вздовж маршруту похоронної процесії.

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