Папа Франциск пожертвував свої гроші в’язниці для неповнолітніх

Папа Римський Франциск незадовго до смерті пожертвував майже всі свої заощадження на підтримку в’язниці для неповнолітніх у Римі. Про це у неділю, 27 квітня, повідомило видання The Economist.

За даними джерела, понтифік передав близько 200 тисяч євро (225 тисяч доларів) для погашення іпотеки на макаронну фабрику, яка функціонує при закладі для неповнолітніх.

📢 «Справжнє місце його церкви знаходиться на узбіччі суспільства», — повідомляє видання суть послання Франциска, яке супроводжувало благодійну пожертву.

Відомо, що аргентинець Хорхе Маріо Бергольйо народився 17 грудня 1936 року. Після обрання главою Римсько-католицької церкви 13 березня 2013 року він прийняв ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассизького — засновника ордену францисканців.

Ще у 1992 році, після посвячення в єпископи, Бергольйо відмовився від розкішних апартаментів, пересувався громадським транспортом і самостійно готував їжу.

На початку цього тижня Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска, який помер 21 квітня вранці після тривалої хвороби. Згідно з останньою волею понтифіка, його поховано не у Ватикані, а у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі.

📢 «Могила має бути простою, без прикрас, з єдиним написом — Franciscus (Франциск)», — йдеться у повідомленні видання.

Причиною смерті предстоятеля Святого престолу, згідно з висновками лікарів, став інсульт та незворотний серцево-судинний колапс.

Прощання з Папою Франциском відбулося 26 квітня у Ватикані. Церемонію відвідали близько 250 тисяч осіб, серед яких понад 60 глав держав та урядів.

☝️ Нагадаємо, у суботу на площі Святого Петра пройшла заупокійна Літургія та прощання з Папою Франциском. Окрім прочан, попрощатися з понтифіком прибули численні світові лідери. Після Літургії труну перевезли до базиліки Санта-Марія-Маджоре для поховання.

За даними МВС Італії, участь у церемонії взяли щонайменше 400 тисяч людей, які зібралися як на площі Святого Петра, так і вздовж маршруту похоронної процесії.