Лікар розповів деталі смерті Папи Римського Франциска

Папа Римський Франциск помер швидко, спокійно і без фізичного болю. Про це розповів лікар Серджіо Альф’єрі, який перебував біля понтифіка в його останні хвилини, повідомляє видання La Repubblica у четвер, 24 квітня.

Альф’єрі, який працює в римській лікарні Джемеллі, протягом п’яти останніх тижнів контролював лікування Папи Франциска, яке розпочалося ще на початку року — саме тоді понтифік перехворів на подвійну пневмонію.

📢 «Зранку 21 квітня мені подзвонили з Ватикану і попросили терміново приїхати. Я був на місці приблизно за 20 хвилин», – розповів лікар.

За словами Альф’єрі, він зайшов до кімнати Папи, побачив, що той лежить з відкритими очима, перевірив дихання і не помітив жодних критичних змін.

📢 «Я покликав його на ім’я, але він не відповів», – зазначив медик.

Саме в цей момент він зрозумів, що Папа більше не реагує навіть на больові подразники.

📢 «Він був у комі. Я усвідомив, що зробити більше нічого не можна», – пояснив лікар.

Альф’єрі додав, що в такому стані транспортувати понтифіка до лікарні було б марно. За його словами, смерть настала дуже швидко:

📢 «Це був один із тих інсультів, які забирають тебе менш ніж за годину», – підсумував він.

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя помер Папа Римський Франциск. Він очолював Католицьку церкву з 2013 року.

🔔 Як повідомлялося раніше, Франциск переніс інсульт, який спричинив втрату свідомості, кому і, зрештою, смерть.

📅 Церемонія прощання з Папою Франциском відбудеться в суботу, 26 квітня.