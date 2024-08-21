«Саваслейка» на росії: знищено три та пошкоджено п’ять літаків – ЗМІ

Українські дрони-камікадзе (БпЛА), керовані Головним управлінням розвідки (ГУР МО), 16 серпня атакували російський аеродром «Саваслейка». Внаслідок влучного удару були знищені три російські літаки. Про це інформує «Українська правда» в середу, 21 серпня, посилаючись на власні джерела у військовій розвідці.

За даними джерел, внаслідок атаки знищено літак МІГ-31 (модифікації К або І), два Іл-76. Також було пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно, також МІГ-31 К/І. Однак, на цей момент відсутні офіційні підтвердження або відеоматеріали, що можуть підтвердити цю інформацію.

Попередня атака на аеродром «Саваслейка» відбулася 13 серпня, тоді було уражено склад паливно-мастильних матеріалів та пошкоджено літак МІГ-31 К/І. Згідно з даними космічної розвідки, на момент цієї атаки на аеродромі перебувало 11 літаків МІГ-31К/І, літак Іл-76, а також п’ять гелікоптерів Мі-8 та Мі-24.

📌 Крім того, 10 серпня українські військові завдали удару по російському швидкісному катеру «Тунець» у тимчасово окупованому Криму, внаслідок чого судно було повністю знищено.

📌 Також було оприлюднено відео, що демонструє атаку безпілотника на стоянку літаків на аеродромі «Саваслейка» у Нижегородській області.