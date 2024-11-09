П’теро в один човен: прикордонники затримали чоловіків при спробі втекти з України

Прикордонники відділу Вилок Мукачівського загону затримали групу з п’яти чоловіків, які намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину кордон з Угорщиною. Як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в суботу, 9 листопада, інцидент стався під час патрулювання.

За даними правоохоронців, групу чоловіків було помічено неподалік кордону, коли вони готувалися до переправи. Чоловіки планували переплисти річку Тиса, але їхній човен виявився надто маленьким для всіх пасажирів.

Деякі з них у відчаї навіть вирішили стрибнути у холодну воду бурхливої річки. Відчайдухи сподівались самотужки дістатися на інший бік, однак прикордонники швидко схопили та витягли їх.

Затримані чоловіки, які виявилися жителями різних областей України, зізналися, що заплатили «організаторам» незаконної переправи від 8 до 11 тисяч доларів США.

Після затримання усіх чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, де вони змогли зігрітися та висушити свій одяг. Наразі триває встановлення осіб, причетних до організації нелегальної переправи. Стосовно затриманих складено протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прикордонники Чопського загону виявили двох чоловіків із Донецької та Черкаської областей, які намагалися втекти з України шляхом нелегального перетину кордону зі Словаччиною, але загубилися в гірській місцевості. Чоловіків було затримано для притягнення до адміністративної відповідальності. Чоловіки розповіли, що вже чотири доби блукають у горах у пошуках виходу на кордон з іноземною державою.