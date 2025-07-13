ЄС все ще купує газ з росії, але прибутки кремля падають

У другому кварталі 2025 року доходи від експорту палива росією знизилися на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це стало найнижчим рівнем прибутків для кремля з часу початку вторгнення в Україну. Такі дані оприлюднив Центр дослідження енергетики та чистого повітря (CREA) у своєму щомісячному звіті.

☝️ Попри зростання обсягів експорту на 8% у порівнянні з першим кварталом, рівень доходів впав через зниження світових цін та ускладнення логістики, зокрема транзиту.

📊 У червні росія щодня заробляла 593 млн євро на експорті викопного палива, що на 4% більше, ніж у травні. Найбільший приріст зафіксовано в морській торгівлі нафтою – до 218 млн євро на добу (+25%).

🛢 Водночас експорт трубопровідного газу в Європу продовжує знижуватись – у червні обсяги впали на 9,4% до 3,01 млрд кубометрів. Поставки через Турецький потік зменшились на 16% за квартал.

💶 Євросоюз, попри обмеження, залишається одним із провідних покупців російського LNG та трубопровідного газу. У червні найбільші імпортери серед країн ЄС:

Угорщина – 356 млн євро;

– 356 млн євро; Бельгія – 300 млн євро;

– 300 млн євро; Франція – 232 млн євро.

⛴ Понад 56% морських перевезень нафти з росії у червні здійснювались танкерами з країн G7+, що на 6 відсоткових пунктів більше, ніж у травні. З січня частка таких перевезень зросла з 36% до 56%.

🛳 Загалом у червні на російських маршрутах працювало 435 суден, з яких 153 належать до застарілого «тіньового флоту» рф.

У CREA попереджають:

📢 «Старі танкери, що перевозять російську нафту і нафтопродукти через виключні економічні зони, територіальні води або морські протоки країн-членів ЄС, спричиняють екологічні та фінансові проблеми через свій вік, сумнівні записи про технічне обслуговування та страхове покриття. Їхнє страхування потенційно не має достатнього покриття захисту та відшкодування збитків, щоб покрити витрати у випадку розливу нафти або іншої катастрофи».

🧮 Згідно з оцінками аналітиків, жорсткіший контроль за дотриманням цінової стелі на нафту міг би зменшити доходи рф на 11% (близько 40 млрд євро) від моменту введення санкцій. У червні такий крок міг би знизити прибутки кремля на 0,55 млрд євро, або 5%.

🛢 Міжнародне енергетичне агентство раніше також фіксувало тривале падіння обсягів експорту нафти та нафтопродуктів з рф, що ставить під сумнів здатність країни-агресора підтримувати видобувну інфраструктуру. За червень показники залишились на найнижчому сезонному рівні за останні п’ять років.

📌 Нагадаємо, наразі близько 13% газу, який споживає Євросоюз, все ще імпортується з росії. Протягом року ЄС заплатив кремлю 6,3 млрд євро за газ, попри політичну риторику про енергетичне розмежування.

👉 Також повідомлялось, що росія проводить незаконне перевалювання нафти у міжнародних водах неподалік Греції, задіявши для цього «тіньовий флот».