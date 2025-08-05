Оновлені «шахеди» з протитанковими мінами: нова загроза з неба

Російська окупаційна армія почала активно використовувати модифіковану версію ударних безпілотників типу «шахед», які тепер несуть касетні боєприпаси з протитанковими мінами ПТМ-3. Зафіксовано факти застосування таких дронів на різних напрямках в Україні. Про це 4 серпня повідомив український спеціаліст з радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, нова конфігурація дронів передбачає наявність двох касет, які встановлено під крилами літального апарата. У кожній касеті — протитанкова міна типу ПТМ-3, що має магнітний детонатор. Такий детонатор спрацьовує на техніку поблизу. Це робить міни небезпечними не лише для армії, але й для цивільного населення, яке пересувається дорогами.

У повідомленні експерта підкреслюється, що мотиви окупантів поки що не до кінця зрозумілі, але є підстави вважати, що такі дрони можуть використовуватися для терактів на автошляхах або для ударів по сільськогосподарській інфраструктурі.

🔸 «ПТМ-3 оснащена магнітним детонатором, що реагує на техніку поблизу. Мотиви противника залишаються не до кінця зрозумілими. Експерти припускають, що це може бути спроба організувати теракти на дорогах загального користування або атаки на об’єкти сільського господарства», — зауважив Бескрестнов.

Він також закликав громадян бути особливо обережними, уважно стежити за появою підозрілих предметів у зоні пересування та не наближатися до них на транспорті. У разі виявлення невідомих об’єктів слід негайно інформувати відповідні служби.

Фахівець оприлюднив також фотографію однієї з касет та її схематичне зображення, на якому чітко видно конструкцію та елементи вибухового пристрою. Це дозволяє краще розпізнати потенційні загрози.

Водночас у мережі з’явилися додаткові підтвердження. Відомий Telegram-канал «DronBomber» опублікував знімки одного з дронів типу «шахед», на якому були закріплені капсули з боєприпасами. Також канал опублікував фото самих мін, які застосовуються в нових атаках.

Згідно з інформацією джерел, дрони з таким озброєнням виявлено поблизу адміністративних меж Сумської та Чернігівської областей. Це свідчить про те, що росія вже вивела модифіковані апарати на бойове застосування на північному напрямку.

Модифікація російських засобів терору

У попередні тижні українські чиновники вже попереджали про нові загрози, пов’язані з модернізацією іранських безпілотників. Зокрема, перший віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначав, що російські фахівці працюють над тим, щоб «шахеди» краще уникали перехоплення українськими дронами та засобами РЕБ.

Кілька днів тому міністр внутрішніх справ повідомив про атаку на Київ, яку здійснено за допомогою реактивних версій дронів «Shahed». Це стало черговим свідченням того, що ворог активно тестує та впроваджує нові технологічні рішення у повітряній війні проти України.

☝️ Також у вівторок, 5 серпня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Сумському району, зокрема по Піщанському старостату Сумської громади.