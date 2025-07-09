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Олена Шуляк: Економічний і антикорупційний ефект від реформи цифровізації вже перевищив 66 млрд грн

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко
Олена Шуляк
Олена Шуляк

Загальний економічний та антикорупційний ефект від реформи цифровізації, яку почали впроваджувати у 2019 році, вже перевищив 66 млрд грн. Окрім цього, понад 3000 українських сіл уперше отримали доступ до високошвидкісного інтернету, а майже половина українців отримали базові цифрові навички, які дають змогу активно користуватися перевагами нових технологій.

Про це заявила голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк, коментуючи звіт “Радар реформ: відстеження цифрової трансформації в Україні у 2019-2024 роках”.

“Коли Президент України Володимир Зеленський озвучив ідею “держави в смартфоні”, багато хто ставився до неї з відвертим скепсисом. Здавалося: де ми, а де цифрова революція? Український Google, звісно, ми ще не створили. Але зробили щось важливіше: показали, що українська держава може бути прозорою, швидкою й ефективною – і все це у звичайному смартфоні кожного громадянина. І тут, звісно, велика подяка віцепрем’єру Михайлу Федорову та його Міністерству цифровізації, а також українському парламенту, зокрема й партії “Слуга Народу”, який законодавчо підтримував усі ініціативи в цьому напрямку! Держава в смартфоні – це не гламурна “фіча”, а інфраструктура довіри. Чим швидше ми її вибудуємо, тим швидше Україна матиме не лише найшвидший Wi-Fi у Європі, а й найякісніші дороги, школи, домівки та робочі місця”, – зазначає політикиня.

Значні зрушення принесла цифровізація й у сферу будівництва, житлової політики та відбудови, реформування якої опікується Олена Шуляк. Так, зазначають у партії “Слуга Народу”, свого часу держава створила Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ), що, своєю чергою, дало змогу автоматизувати 13 послуг у “Дії”, понад ста тисячам зареєстрованих користувачів працювати з цифровими дозволами, реєстрами та техінвентаризацією, а громадам отримати відкриті “дашборди” для контролю кожного об’єкта – від старту до завершення. Водночас і програма “єВідновлення” в “Дії” дала людям можливість подавати заяви на компенсацію за зруйноване житло в кілька “кліків” – без черг, кабінетів і зайвих довідок, прозоро й автоматизовано.

І це, як говорять у партії “Слуга Народу”, лише частина великої цифрової екосистеми, яка дає громадам та державі інструменти прозорого планування та контролю відновлення.

Раніше в партії “Слуга Народу” назвали трійку найуспішніших реформ. Мова йде про запуск повноцінної антикорупційної інфраструктури, цифрову трансформацію та відкриття ринку землі.

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