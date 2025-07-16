Оголошено підозру «воєнкому лнр» за організацію насильницької мобілізації

Служба безпеки України викрила та оголосила про підозру у воєнних злочинах так званому «воєнкому лнр», який причетний до організації примусової мобілізації на окупованій частині Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

📌 За інформацією слідства, фігурант є мешканцем Луганська, який ще у 2014 році добровільно перейшов на бік російських окупаційних сил. Відтоді він працював у структурі створених ворогом «військових комісаріатів лнр».

🔻Фігурант займав низку посад, зокрема:

«начальник відділу військового комісаріату лнр по Жовтневому та Ленінському районам Луганська»;

«заступник військового комісара лнр»;

«військовий комісар Станично-Луганського району лнр».

Після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році підозрюваний організував насильницьку мобілізацію чоловіків призовного віку, які проживали на тимчасово захоплених територіях Луганщини. Після короткого навчання мобілізованих відправляли на передову, зокрема на так звані «м’ясні штурми» проти Сил оборони України.

Зараз фігурант обіймає посаду «військового комісара» у Станиці Луганській.

🔻 За даними слідства, він продовжує приховану мобілізацію та активно бере участь у пропагандистських заходах у навчальних закладах, зокрема агітує неповнолітніх до служби у лавах окупаційної армії.

📑 Слідчі СБУ за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — вчинення воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб.

📌 Досудове розслідування триває. Над справою працюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили чергового зрадника, який після окупації Луганська у 2014 році добровільно перейшов на бік ворога та нині виконує функції так званого «голови арбітражного суду лнр».