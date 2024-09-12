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ПОЛІТИКА

Офіційно оголошено демарш монгольській стороні – МЗС

Денис Молотов
Денис Молотов
Офіційно оголошено демарш монгольській стороні - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило демарш монгольській стороні. Це відбулось під час зустрічі з Генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг. Вона прибула до Києва з Улан-Батора на запрошення української сторони. Про це повідомляє пресслужба МЗС у четвер, 12 вересня.

У ході зустрічі українська сторона висловила «глибоке розчарування» через відмову Монголії. Як країна-підписант Римського статуту, вона повинна була виконати ордер Міжнародного кримінального суду. Арешт російського диктатора путіна повинен був відбутись під час його візиту до країни.

Також було наголошено, що рішення Улан-Батора матиме вплив на подальший розвиток двосторонніх відносин. Це визначатиме позицію України щодо підтримки Монголії у міжнародних форматах.

📢 «Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав», – йдеться в заяві.

👉 Нагадаємо, візит міжнародно розшукуваного злочинця путіна до Монголії 2 вересня став першим до держави-учасниці Римського статуту після видачі ордера на його арешт у березні 2023 року.

Україна різко відреагувала на цей візит, заявивши про наміри працювати з міжнародними партнерами щодо наслідків для Улан-Батора.

Монголія, своєю чергою, пояснила відмову заарештувати диктатора путіна своєю енергетичною залежністю від росії.

Прокурор МКС Карім Хан, коментуючи ситуацію відмови Монголії заарештувати російського диктатора володимира путіна, зазначив, що Римський статут передбачає спеціальну процедуру для випадків, коли країна відмовляється співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом.

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