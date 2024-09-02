До Монголії прибув міжнародний злочинець путін – ЗМІ

Особа схожа на російського диктатора путіна прибула з офіційним візитом до Монголії. Ця країна є членом Міжнародного кримінального суду (МКС), що видав ордер на арешт російського міжнародно розшукуваного злочинця володимира путіна. Про його візит повідомила пресслужба кремля на офіційному телеграм-каналі ввечері та агенція Reuters у понеділок, 2 вересня.

В аеропорту Улан-Батора путіна зустріла почесна варта, після чого його кортеж вирушив із летовища.

Як повідомляє Reuters, у цей же день біля Палацу уряду в Улан-Баторі відбулася акція на підтримку України. Учасники тримали український прапор, поруч із яким майоріли російські.

Візит Путіна до Монголії був анонсований 29 серпня. Це перший візит російського диктатора до країни, що ратифікувала Римський статут ще у 2002 році. Зокрема, у грудні 2023 року суддя з Монголії вперше обійняв посаду судді в МКС.

👉 Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт Путіна у березні 2023 року через депортацію українських дітей до Росії. У липні того ж року президент Росії ухилився від участі у саміті БРІКС у ПАР, де також визнають юрисдикцію МКС.