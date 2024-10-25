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СУСПІЛЬСТВО

Очільник Чернігівської ОВА не задоволений рівнем мобілізації, будуть посилювати

Денис Молотов
Денис Молотов
Очільник Чернігівської ОВА не задоволений рівнем мобілізації, будуть посилювати

На Чернігівщині останнім часом активізували та суттєво посилили мобілізаційні заходи. Як повідомляє «24 канал», під час брифінгу цю інформацію підтвердив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «На сьогодні я незадоволений рівнем мобілізації, і ми вживаємо заходів щодо її збільшення», – зазначив Чаус.

Він також уточнив, що такі мобілізаційні заходи триватимуть до остаточної перемоги України. За словами голови ОВА, рішення про посилення мобілізації було ухвалено через необхідність ротації військових. Особливо тих, що вже довгий час перебувають у зоні бойових дій.

📢 «Ми маємо зробити все, щоб, по-перше, дати можливість відпочити тим нашим підрозділам, які вже довго воюють в найактивнішій фазі. По-друге, щоб ворог бачив, що у нас є армія, яка готова і буде давати відсіч», – підкреслив голова Чернігівської ОВА.

📌 Додамо, що 24 жовтня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 12147, який передбачає можливість демобілізації українців віком 18-25 років.

☝️ Нагадаємо, що Волинський обласний ТЦК та СП прокоментував інформацію щодо «заборони» призову чоловіків старше 50 років до лав ЗСУ. В ТЦК наголосили, що чоловіки віком від 50 років, які не мають звільнення від військової служби, підлягають мобілізації на загальних підставах.

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