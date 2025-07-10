Обстріли Херсонщини: 1 дитина загинула, 14 постраждалих

Увечері 9 липня близько 22:30 російська окупаційна армія здійснила черговий обстріли Херсона, зокрема Дніпровського району. Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), у результаті ворожого артилерійського удару поранень зазнали цивільні мешканці.

📢 «Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. У 87-річної жінки та 85-річного чоловіка – мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Крім того, важкі травми отримала 52-річна жінка: у неї поранення руки, черевної та грудної клітки», – йдеться в офіційному зведенні ОВА.

Згодом стало відомо ще про одного потерпілого – 53-річного чоловіка. Медики діагностували в нього вибухову травму, контузію, забої рук і ніг. Постраждалий лікується амбулаторно.

☝️ Вже після опівночі, приблизно о 00:30 10 липня, армія рф знову атакувала Дніпровський район Херсона, цього разу застосувавши безпілотники. Під удар потрапили 63-річна жінка та 41-річний чоловік. У них – вибухові травми та множинні уламкові поранення. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За даними Херсонської ОВА, протягом доби з 06:00 9 липня по 06:00 10 липня ворожих обстрілів зазнали десятки населених пунктів Херсонщини. Під вогнем і дроновими ударами опинилися зокрема Молодіжне, Станіслав, Білозерка, Широка Балка, Надіївка, Микільське, Берислав, Золота Балка, Садове, Антонівка, Веселе, Зарічне, Милове, Томарине, Шляхове, місто Херсон та багато інших.

📢 «російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Пошкоджено дві багатоповерхівки, шість приватних будинків, стільникову вежу та приватні авто», – повідомляє адміністрація.

⚠️ Унаслідок обстрілів Херсона та області, за добу загинула одна дитина, ще 14 людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу залізничного вокзалу у Херсоні пошкоджено будівлю багажного відділення. На момент атаки в укритті вокзалу перебували 8 людей — ніхто з них не постраждав, усі потяги курсують за графіком.