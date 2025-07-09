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Російський дрон убив немовля в селі на Херсонщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Російський дрон убив немовля в селі на Херсонщині

У селі Правдине на Херсонщині сталася чергова атака російського дрона, внаслідок якої загинув однорічний хлопчик. Його прабабуся отримала травми. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Telegram 9 липня.

📢 «На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці. Мої щирі співчуття рідним і близьким невинно вбитого малюка», – написав він. – «Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила росія — безжально та цілеспрямовано», – додав очільник ОВА.

☝️ Відомо, що атака дрона на Херсонщині сталася вдень, коли малюк грався на подвірʼї разом із прабабусею. У результаті удару 64-річна жінка зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм. Медики надали їй необхідну допомогу, проте від госпіталізації вона відмовилася.

Крім того, за повідомленням пресслужби ОВА, у самому Херсоні російський дрон атакував 56-річного чоловіка. Постраждалий отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення грудної клітини й ніг. Наразі він перебуває в лікарні, стан оцінюється як середньої тяжкості.

📍 У Бериславі, Херсонська область, 22-річний місцевий житель підірвався на міні типу «лєпєсток», залишеній російськими військами. Постраждалий зазнав вибухової травми та уламкових поранень, його госпіталізовано.

Російський дрон убив немовля в селі на ХерсонщиніРосійські обстріли також пошкодили інфраструктуру в самому Херсоні. Ворог вчергове обстріляв будівлю вокзалу. Унаслідок вибуху пошкоджено приміщення багажного відділення та вибито шибки. В момент атаки в укритті перебувало 8 людей, постраждалих серед них немає.

🚉 Попри обстріл, залізничне сполучення у регіоні зберігається: всі поїзди курсують за графіком.

☝️ Нагадаємо, раніше на Херсонщині внаслідок атаки дрона загинув 35-річний тракторист. Водночас на Харківщині російський танк убив 55-річну жінку.

👉 Також було повідомлено, що внаслідок рекордної повітряної атаки в ніч проти середи, 9 липня, росія випустила по Україні 728 безпілотників, однак значна частина з них – дрони-імітації, а не справжні ударні «Шахеди».

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