У Херсоні російські загарбники атакували комунальників

Російські окупанти з безпілотника атакували працівників комунальних підприємств у Херсоні. Інформацію про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі в понеділок, 30 грудня.

📢 «Зранку в Херсоні російські терористи атакували з дрона працівників і техніку наших комунальних підприємств», – написав Роман Мрочко.

Унаслідок атаки деякі працівники отримали легкі тілесні ушкодження, а техніка зазнала пошкоджень та потребує ремонту.

☝️ Нагадаємо, 29 грудня в передмісті Херсона ворог також здійснив атаку з дрона. Тоді постраждала сімейна пара літніх людей.

📌 Також повідомлялось, що у селищі Тягинка Херсонської області російські загарбники здійснили атаку з використанням безпілотника (дрона), скинувши вибухівку на цивільний автомобіль. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура у неділю, 29 грудня. Окупанти в черговий раз вбили цивільну людину.

📌 Окрім цього, окупанти продовжують штурмувати острови в гирлі Дніпра біля Херсона, зокрема Козацький та Великий Потьомкін.