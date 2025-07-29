Обстріл Біленьківської колонії: 16 загиблих і десятки поранених

Внаслідок цинічної атаки російської армії по Біленьківській виправній колонії, що розташована в Запорізькій області, кількість загиблих зросла до 16 осіб. Ще 44 особи дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в Міністерстві юстиції у вівторок, 29 липня.

Авіаудар було нанесено пізно ввечері 28 липня, орієнтовно о 23:28. За попередніми даними, окупаційні війська рф використали чотири керовані авіаційні бомби (КАБ), які влучили безпосередньо на територію пенітенціарної установи.

У результаті атаки зруйновано критичну інфраструктуру колонії. Повністю знищена їдальня, серйозних пошкоджень зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. Унаслідок вибухів загинули 17 засуджених. Ще 42 особи були поранені, багато з них дістали важкі травми.

📢 «Внаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб та карантинна дільниця. В результаті удару загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення», — йдеться у повідомленні відомства.

У міністерстві також уточнили, що більшість важкопоранених було терміново госпіталізовано до медичних закладів Міністерства охорони здоров’я. Ще понад 40 людей дістали тілесні ушкодження легшого характеру. Вони перебувають під цілодобовим наглядом у медичній частині самої колонії та в інших її підрозділах. Один зі співробітників установи зазнав осколкових уражень обличчя — його стан оцінюють як легкий.

На тлі надзвичайної ситуації до забезпечення порядку в установі залучено посилені сили охорони — близько 50 представників Державної кримінально-виконавчої служби. Периметр виправного закладу залишився цілим, тому ризик втеч засуджених повністю виключено.

У Міністерстві юстиції наголосили, що обстріл пенітенціарних закладів та інших об’єктів цивільної інфраструктури є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. У відомстві зазначають, що подібні дії мають ознаки воєнного злочину та повинні бути належно задокументовані з подальшим реагуванням міжнародної спільноти.

Раніше внаслідок цієї атаки повідомлялось про 17 загиблих та 35 поранених. Однак після ліквідації наслідків нічного обстрілу та уточнення даних кількість жертв залишається 16 осіб.

За оновленими цифрами, окрім 16 загиблих, ще щонайменше 44 осіб зазнали поранень. Понад 50 постраждалим уже надано медичну допомогу безпосередньо на території колонії. Дані про стан здоров’я потерпілих та загальну кількість травмованих постійно оновлюються.

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Нагадаємо

Зазначимо, що це не єдиний злочин рф проти цивільного населення в ніч з 28 на 29 липня. Відомо також про удар по місту Кам’янське на Дніпропетровщині. Там внаслідок ракетного обстрілу загинули щонайменше дві людини. Значних пошкоджень зазнав місцевий пологовий будинок.

Російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру на Харківщині. Цього разу ворог завдав масованого удару реактивною артилерією (РСЗВ) по селу Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади Ізюмського району. Унаслідок цього обстрілу, який стався 29 липня, загинули щонайменше п’ятеро мирних мешканців, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.