Вівторок, 29 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

росіяни вбили багато людей під час отримання гуманітарної допомоги

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни вбили багато людей під час отримання гуманітарної допомоги

Російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру на Харківщині. Цього разу ворог завдав масованого удару реактивною артилерією (РСЗВ) по селу Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади Ізюмського району. Унаслідок цього обстрілу, який стався 29 липня, загинули щонайменше п’ятеро мирних мешканців, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це поінформували в обласному управлінні Національної поліції. Також про черговий акт воєнного злочину зі сторони російських окупаційних сил повідомили в Харківській ОВА та ДСНС Харківської області.

Як уточнили в поліції, внаслідок влучання снарядів загорілося одне з приміщень, де на той момент перебували люди.

📢 «Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

На місці події невідкладно розпочали роботу всі відповідні служби. До Новоплатонівки прибули слідчо-оперативна група, фахівці-криміналісти, а також вибухотехніки, які проводять огляд місця трагедії та збирають докази російського воєнного злочину.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА), вогонь по Новоплатонівці вели саме з реактивних систем залпового вогню.

📢 «Попередньо, армія рф завдала ударів з РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки в с. Новоплатонівка загинули 5 людей, поранено – 3. Горить магазин. У с. Піски-Радьківські горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Екстрені служби працюють на місці», – повідомив очільник області.

Уточнюється, що серед жертв – цивільні люди, які зібралися поблизу магазину, щоби отримати гуманітарну допомогу. Цей факт підтверджують і в ДСНС.

📢 «Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу – у цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях», – повідомили рятувальники.

Сьогодні ж під російський вогонь потрапило й інше село – Піски-Радьківські. Там почалася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь охопив значну площу. Причини загоряння – пряме влучання снарядів. Інформація щодо можливих жертв або постраждалих уточнюється.

До ліквідації наслідків російських ударів залучено 13 рятувальників ДСНС, офіцера-рятувальника громади та три одиниці спеціалізованої техніки. Їхні дії координуються в режимі надзвичайної ситуації, оскільки на місці досі зберігається загроза нових атак.

Ці події стали частиною чергової доби терору з боку росії, яка продовжує атакувати цивільне населення. За даними української влади, лише за попередню добу окупанти вбили 22 мирних громадян і ще 85 людей отримали поранення. Обстріли зафіксовано у понад 70 населених пунктах по всій території України.

👉 Також нагадаємо, що вночі 29 липня російські окупаційні війська атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в Синельниківському районі Дніпропетровської області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Аварія Mirage-2000: пілот уникнув жертв, катапультувався

ВАЖЛИВО

У червні держборг України зріс майже на $4 мільярди — дані Мінфіну

ЕКОНОМІКА

Нічна атака: збито понад 90 дронів, є жертви й поранені

ВІЙНА

Фейк: Рустем Умєров не став послом України у США через американське громадянство

СТОПФЕЙК

На Покровський напрямок сьогодні припала понад чверть усіх боїв – Генштаб

ВІЙНА

США все ще ведуть перемовини щодо Patriot для України

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 153 бойові зіткнення: росіяни 39 разів атакували на Покровському напрямку

ПОДІЇ

У Чернівецькій області відбувся землетрус

ПОДІЇ

США не підуть на жорсткі мита проти покупців російської нафти – ЗМІ

ПОЛІТИКА

11 постраждалих через атаку рф на Одесу та Черкаси, пошкоджено пам’ятки під охороною ЮНЕСКО

ПОДІЇ

Закон про НАБУ та САП вже набув чинності

ВАЖЛИВО

Туреччина готує платформу для мирних переговорів щодо України

ПОЛІТИКА

У Сумах перебої зі світлом та водою через атаку рф, в області троє поранених

ПОДІЇ

Франція готується до визнання Палестини

ПОЛІТИКА

Знову російська армія вдарила по Дніпропетровщині

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"