росіяни вбили багато людей під час отримання гуманітарної допомоги

Російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру на Харківщині. Цього разу ворог завдав масованого удару реактивною артилерією (РСЗВ) по селу Новоплатонівка, що входить до складу Борівської громади Ізюмського району. Унаслідок цього обстрілу, який стався 29 липня, загинули щонайменше п’ятеро мирних мешканців, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це поінформували в обласному управлінні Національної поліції. Також про черговий акт воєнного злочину зі сторони російських окупаційних сил повідомили в Харківській ОВА та ДСНС Харківської області.

Як уточнили в поліції, внаслідок влучання снарядів загорілося одне з приміщень, де на той момент перебували люди.

📢 «Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

На місці події невідкладно розпочали роботу всі відповідні служби. До Новоплатонівки прибули слідчо-оперативна група, фахівці-криміналісти, а також вибухотехніки, які проводять огляд місця трагедії та збирають докази російського воєнного злочину.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА), вогонь по Новоплатонівці вели саме з реактивних систем залпового вогню.

📢 «Попередньо, армія рф завдала ударів з РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки в с. Новоплатонівка загинули 5 людей, поранено – 3. Горить магазин. У с. Піски-Радьківські горить приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Екстрені служби працюють на місці», – повідомив очільник області.

Уточнюється, що серед жертв – цивільні люди, які зібралися поблизу магазину, щоби отримати гуманітарну допомогу. Цей факт підтверджують і в ДСНС.

📢 «Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу – у цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях», – повідомили рятувальники.

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Сьогодні ж під російський вогонь потрапило й інше село – Піски-Радьківські. Там почалася масштабна пожежа в приватному житловому будинку. Вогонь охопив значну площу. Причини загоряння – пряме влучання снарядів. Інформація щодо можливих жертв або постраждалих уточнюється.

До ліквідації наслідків російських ударів залучено 13 рятувальників ДСНС, офіцера-рятувальника громади та три одиниці спеціалізованої техніки. Їхні дії координуються в режимі надзвичайної ситуації, оскільки на місці досі зберігається загроза нових атак.

Ці події стали частиною чергової доби терору з боку росії, яка продовжує атакувати цивільне населення. За даними української влади, лише за попередню добу окупанти вбили 22 мирних громадян і ще 85 людей отримали поранення. Обстріли зафіксовано у понад 70 населених пунктах по всій території України.

👉 Також нагадаємо, що вночі 29 липня російські окупаційні війська атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в Синельниківському районі Дніпропетровської області.