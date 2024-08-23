США погодились на продаж Норвегії новітніх ракет на $405 млн

Державний департамент Сполучених Штатів надав зелене світло на продаж Норвегії ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності на загальну суму 405 мільйонів доларів. Про це повідомило Агентство зі співпраці в оборонній та безпековій сферах США.

Угода включає постачання 100 ракет типу AMRAAM-ER, чотири секції наведення AMRAAM AIM-120C-8 та додаткове обладнання.

«Цей продаж покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом поповнення та заміни ракет AIM-120B на ракети з більшими можливостями AMRAAM-ER», – йдеться в офіційній заяві.

Ракети будуть інтегровані до норвезької передової ракетної системи «земля-повітря» NASAMS, яка забезпечує протиповітряну оборону з землі. Оскільки Норвегія вже використовує AMRAAM, нове озброєння буде легко впроваджено у наявну систему.

Основний підрядник за контрактом – корпорація RTX, що базується в Тусоні, штат Аризона.

📌 Раніше стало відомо, що США погодили продаж аналогічних ракет Румунії. Вартість тієї угоди оцінюється у 180 мільйонів доларів, що сприятиме зміцненню її протиповітряної оборони.