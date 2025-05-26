Нідерланди завершили передачу Україні всіх винищувачів F-16

Останню партію нідерландських винищувачів F-16, призначених для Збройних сил України, вже відправлено до Бельгії. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони Нідерландів.

📢 «Останні нідерландські F-16, призначені для України, покинули країну. Літаки сьогодні вилетіли з авіабази Фолькель в Бельгію, де їх готують до доставки», — зазначили у відомстві.

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі F-16 у межах оборонної підтримки на тлі триваючої російської агресії.

Міністр оборони Рубен Брекельманс на церемонії прощання з літаками підкреслив символізм їхньої передачі:

📢 «F-16 були важливими для наших повітряних сил протягом десятиліть. Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас», — наголосив він.

✈️ Він також відзначив вражаючу оперативність у переході українських військових на нові літаки:

📢 «Українські ВПС були змушені швидко перейти на F-16. У мирний час це займає роки. Тепер це було зроблено в рекордні терміни. Велике досягнення українських пілотів і техніків», — додав Брекельманс.

Перші нідерландські F-16 почали надходити до України ще торік. Зараз українські пілоти проходять навчання з пілотування цих машин у Румунії, де для цього діє спеціальний центр. Нідерланди передали туди ще 18 винищувачів для тренувань.

🌍 Крім Нідерландів, надання Україні F-16 підтвердили Данія, Бельгія та Норвегія. Ці країни поступово виводять F-16 зі складу своїх ВПС у зв’язку з переходом на сучасні літаки п’ятого покоління F-35.

⚠️ У березні 2025 року стало відомо, що Бельгія відкладає передачу перших F-16 Україні до 2026 року.

ℹ️ Також Україна отримає бойові літаки французького виробництва Mirage-2000, які надає Франція.

ℹ️ У перспективі Стокгольм готовий передати шведські Gripen, однак лише після завершення постачання F-16.