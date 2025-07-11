П’ятниця, 11 Липня, 2025
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Нічна атака рф: у Миколаєві пролунали вибухи

Денис Молотов
Денис Молотов
Нічна атака рф: у Миколаєві пролунали вибухи

У ніч на п’ятницю, 11 липня, під час повітряної тривоги в Миколаєві зафіксовано вибухи внаслідок атаки ударних безпілотників типу «Shahed». Про це повідомили начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім та міський голова Олександр Сєнкевич у своїх Telegram-каналах.

Перші вибухи в Миколаєві пролунали після оголошення повітряної тривоги, що розпочалася о 1:28.

📢 О 2:20 Сєнкевич повідомив: «Чутно вибухи у Миколаєві!». Близько третьої ночі звуки вибухів пролунали знову – про це йшлося в оновленій інформації міського голови.

О 3:19 голова ОВА Віталій Кім підтвердив, що на околицях міста спалахнула пожежа, спричинена російською атакою. За його словами, усі профільні служби оперативно працюють на місці.

За даними Миколаївської ОВА, протягом ночі сили протиповітряної оборони знищили 11 ударних дронів типу «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

У Миколаївському районі 10 липня росіяни тричі атакували акваторію Очаківської громади дронами типу FPV. Постраждалих не зафіксовано.

🚨 Також в ніч проти 11 липня, з 02:18 до 03:10, дрони «Shahed» атакували Костянтинівську громаду, вдаривши по об’єкту транспортної інфраструктури. Внаслідок бойової роботи ППО та падіння уламків виникла пожежа сухої трави, яку рятувальники ліквідували. Жертв немає.

✈️ Водночас повідомляється, що винищувачі МіГ-31К уперше завдали удару по передмістю Миколаєва з авіабази Ахтубінськ.

👉 Нагадаємо, що в ніч на четвер, 10 липня, російські війська здійснили масштабну повітряну атаку, випустивши 415 ударних об’єктів по території України.

ℹ️ Дані надано Миколаївською обласною військовою адміністрацією, районними адміністраціями, ГУ ДСНС у Миколаївській області та оперативним командуванням «Південь».

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